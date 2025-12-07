सलीम साहब मेरे लिए परिवार जैसे हैं, उनसे हर पल कुछ सीखने को मिलता है : लूलिया वंतूर

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की खास दोस्त और रोमानियाई सिंगर लूलिया वंतूर ने एक्टर दीपक तिजोरी के साथ शॉर्ट ड्रामा 'इकोज ऑफ अस' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया।

हाल ही में लूलिया ने आईएएनएस से बातचीत की और दीपक तिजोरी संग अनुभव से लेकर सलमान खान के परिवार के साथ अपने रिश्ते और आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर खास बातचीत की।

उन्होंने कहा, "दीपक तिजोरी बहुत अच्छे इंसान और शानदार अभिनेता हैं। उनके साथ काम करके काफी अच्छा अनुभव रहा। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।"

लूलिया ने यह भी बताया कि 'इकोज ऑफ अस' में एक लव सॉन्ग को उन्होंने एक भारतीय गायक के साथ गाया है। अभी मेरे कई सारे गाने रिलीज होने बाकी हैं।

हाल ही में लूलिया ने सलीम खान (सलमान खान के पिता) के जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा, "सलीम साहब बहुत शानदार इंसान हैं। उनके साथ बिताया हर पल कुछ सिखाता है। मेरा अपना परिवार दूर है, इसलिए वे मेरे लिए परिवार जैसे हैं।"

जब आईएएनएस ने उनसे पूछा, "क्या आपको रोमानिया में सफल करियर छोड़ने का पछतावा है?", इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपने जीवन से ये सब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि नया देश आपको सेफ जोन से बाहर निकालता है। आपको खुद को नए सिरे से पहचान बनानी पड़ती है। मैंने माना कि रोमानिया में मेरा एक सफल करियर था। मैंने वहां पर कई सारे काम किए हैं, लेकिन जिंदगी ने मुझे नया रास्ता दिया। नई भाषा में गाना, परफॉर्म करना, और रिकॉर्डिंग करना। मैंने महसूस किया कि गायन ही मेरा असली जुनून है।"

उन्होंने कहा, "हर भाषा की अपनी आत्मा होती है। संगीत संस्कृति की जड़ है। भारतीय संगीत मेरे लिए इंद्रधनुष जैसा है। रंगों, सुरों और भावनाओं से भरा। हिंदी संगीत सीखकर मैं इंसान के तौर पर समृद्ध हुई हूं।"

जब पूछा गया कि पोप के सामने गाना परफॉर्मेंस था या प्रार्थना, तो लूलिया ने कहा, "सच बोलूं तो तीनों थे, परफॉर्मेंस, संस्कृति दिखाना और प्रार्थना भी।"

--आईएएनएस

