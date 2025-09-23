सलमा हायेक ने दिखाई बेटी वेलेंटीना के 18वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, कहा- 'हमने खाया, नाचा, हंसे, प्यार किया'

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सलमा हायेक ने अपनी बेटी वेलेंटीना पालोमा पिनॉल्ट का 18वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। उन्होंने मंगलवार को इन खूबसूरत पलों की झलक अपने इंस्टाग्राम पर साझा की, जहां तस्वीरों और वीडियो में परिवार और दोस्तों के साथ जश्न का माहौल नजर आया।

सलमा ने लिखा, "हमने खाया, नाचा, हंसे, प्यार किया… और पूरा वीकेंड पार्टी करते रहे। हैप्पी बर्थडे, मेरी जान। आपको सेलिब्रेट करना कभी पूरा नहीं लगता।''

22 सितंबर 2007 को जन्मीं वेलेंटीना अब बालिग हो गई हैं। इस खास मौके पर सलमा ने एक भावुक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, ''मेरी खूबसूरत डांसिंग क्वीन, आज तुम 18 साल की हो गई हो! तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है, लेकिन तुम हमेशा अपनी असली पहचान में रही हो। एक दयालु और जोशीले दिल वाली, समझदार और जादू से भरी लड़की, जो कभी हार न मानने वाली है।''

सलमा ने लिखा, ''कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी। हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। तुम हमेशा अपनी उम्र से आगे की सोच रखने वाली रही हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी प्यारी बेटी रहोगी। जन्मदिन की ढेरों बधाई।''

सलमा हायेक और फ्रांस्वा-हेनरी पिनॉल्ट ने 2007 में सगाई की थी। कुछ महीनों बाद सलमा ने प्रेग्नेंसी की खबर फैंस के साथ साझा की। उसी साल वेलेंटीना का जन्म हुआ। इसके बाद इस कपल ने 14 फरवरी 2009 को पेरिस में शादी की और फिर अप्रैल 2009 में इटली के वेनिस में दोबारा शादी की रस्में निभाईं।

सलमा हायेक ने अपने करियर की शुरुआत मेक्सिको में की थी, जहां उन्होंने टीवी सीरियल 'टेरेसा' और फिल्म 'मिडाक एले' में काम किया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा और 'डेस्पराडो', 'फ्रॉम डस्क टिल डॉन', 'वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट', और 'डोग्मा' जैसी फिल्मों से पहचान बनाई।

उनका सबसे चर्चित रोल 2002 में आई फिल्म 'फ्रीडा' में रहा, जिसमें उन्होंने मेक्सिकन पेंटर फ्रीडा काहलो का किरदार निभाया। इस रोल के लिए उन्हें ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया। सलमा ऑस्कर में नॉमिनेटेड होने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बनीं।

