Salim Khan Birthday : सलीम खान के जन्मदिन पर फिल्म इंडस्ट्री ने दी ढेरों शुभकामनाएं

मुंबई: 'शोले', 'जंजीर' और 'यादों की बारात' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में दे चुके मशहूर लेखक सलीम खान सोमवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, साथी दोस्त और परिवार वालों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

मशहूर दिग्गज अभिनेत्री बीना काक ने इंस्टाग्राम पर सलीम के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "एक ऐसे महान इंसान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है।"

अभिनेत्री ने सलीम और उनकी पत्नी सलमा की तारीफ करते हुए लिखा, "सलीम जी ने अपने शानदार करियर में सफलता के अलावा सलमा जी के साथ मिलकर खूबसूरत परिवार बनाया और हेलन जी को जीवनसाथी के रूप में अपनाकर रिश्तों की एक मिसाल कायम की। सलाम है आपको और आप यूं ही लंबी उम्र पाएं।"

अभिनेत्री और सिंगर यूलिया वंतूर ने सलीम को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मेरे पसंदीदा इंसान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामानाएं। आप एक पिता, शिक्षक, दोस्त, प्रेरणा, हौसला, भरोसा और मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारा हैं। मैं इसके लिए दिल से आभारी हूं।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "आपका दिल हमेशा प्यार, खुशी और दया से भरा रहे और आप यूं ही अपनी समझ और दिल से लोगों को प्रेरित और आशीर्वाद देते रहें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।"

सलीम खान ने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान भी हासिल किए। उनकी लिखी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए और फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।

सलीम खान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता 1960 में आई फिल्म 'बरसात' में सपोर्टिंग रोल से की थी, लेकिन अभिनय की दुनिया में सफल न हो पाने के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरुआत की और हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया।

सलीम ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर 1970-80 के दशक में बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, जिनमें 'शोले', 'दीवार', 'त्रिशूल', 'डॉन' और 'जंजीर' जैसी फिल्में शामिल हैं।

