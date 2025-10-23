साल 2002 में आई 'जानी दुश्मन' को लेकर आदित्य पंचोली ने ताजा की पुरानी यादें, बताया सेट का अनुभव

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। साल 2002 में आई फिल्म 'जानी दुश्मन' सभी को याद होगी। इस फिल्म में मनीषा कोइराला और अरमान कोहली ने इच्छाधारी नाग और नागिन का रोल प्ले किया था

इस फिल्म में इच्छाधारी नाग का किरदार निभाने वाले अरमान कोहली अपनी पूर्व जन्म की प्रेमिका और इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाने वाली मनीषा कोइराला के बलात्कार और मौत का बदला लेने के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिल्म दर्शकों के बीच औसत रही, लेकिन अब फिल्म के एक्टर आदित्य पंचोली ने फिल्म से जुड़े पुराने अनुभव को शेयर किया है और अपने पिटारे में समेटे गए तब के सेट से लिए गए कुछ फोटोज को भी पोस्ट किया है।

आदित्य पंचोली एक्स पर बहुत एक्टिव रहते हैं और फैंस के साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं। फैंस भी लगातार उनसे फिल्मों से जुड़े सवाल पूछते रहते हैं, और अब उन्होंने फिल्म 'जानी दुश्मन' को लेकर अपने अनुभव को शेयर किया है और बताया कि सेट पर वो लोग किस तरह से शूटिंग करते थे। उन्होंने एक्स पर निर्माता-निर्देशक राजकुमार कोहली की तारीफ कर लिखा, "राजकुमार एक दूरदर्शी निर्माता-निर्देशक हैं, जिन्होंने उस दौर के सभी स्टार्स के साथ काम किया और मेरा अनुभव उनके और अपने को-स्टार के साथ सुखद रहा। मैंने उनमें से कई स्टार्स के साथ कई बार स्क्रीन साझा किया है।"

उन्होंने आगे लिखा, "फिल्म में हम सभी कॉलेज के छात्र बने थे और ज्यादातर सीन करने में बहुत मजा आता था।"

बता दें कि इस फिल्म में अरमान कोहली भी थे। अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली ने ही फिल्म का निर्देशन किया था, और अरमान ने फिल्म में अपने पिता को असिस्ट किया था। फिल्म एक मल्टीस्टारर फिल्म थी, जिसमें सनी देओल, मनीषा कोइराला, अक्षय कुमार, सोनू निगम, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, अरमान कोहली, रजत बेदी, राज बब्बर, पिंकी कैंपबेल और जॉनी लिवर शामिल थे। फिल्म की कहानी नवीना भंडारी ने लिखी थी।

फिल्म मल्टीस्टारर होने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करने में कामयाब नहीं रही। फिल्म ने औसत कमाई की, लेकिन फिल्म को कुछ अनरियल सीन और खराब एडिटिंग की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। फिल्म में इतने सारे स्टार्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो गया था कि कहानी में मुख्य किरदार किसका है और कहानी किसके इर्द-गिर्द घूमती है। इसके अलावा, फिल्म की अवधि भी काफी लंबी थी, जिससे दर्शक जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाए थे। हालांकि बाद में फिल्म को टीवी पर रिलीज किया गया, जिसके बाद फिल्म को दर्शकों के बीच पहचान मिली।

