Sakshi Agarwal Bomb Threat : साक्षी अग्रवाल ने त्वरित कार्रवाई के लिए तमिलनाडु पुलिस को किया धन्यवाद

चेन्नई: मंगलवार को अभिनेत्री साक्षी अग्रवाल के घर और कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत पुलिस से साझा की। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच की और पाया कि यह एक फर्जी कॉल थी।

त्वरित कार्रवाई करने के लिए अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर तमिलनाडु पुलिस का आभार व्यक्त किया।

अपनी एक्स टाइमलाइन पर अभिनेत्री ने लिखा, "मेरे घर और कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु पुलिस का धन्यवाद! अपने फैंस को मैं बताना चाहूंगी कि हम सुरक्षित हैं और बम की धमकी देने वाले का पता लगाया जा रहा है।"

करीबी सूत्रों का कहना है कि यह धमकी मेल के जरिए दी गई थी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभिनेत्री को दी गई धमकी को बेअसर कर दिया।

धमकी पाने वाली वह अकेली सेलेब्रिटी नहीं हैं। हाल के दिनों में तमिलनाडु में कई हस्तियों को ऐसी धमकियां मिली हैं और पुलिस ने जांच के बाद पाया है कि ये धमकियां झूठी थीं।

साक्षी अग्रवाल से पहले त्रिशा, नयनतारा, और अभिनेता विजय को भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में अभिनेत्री त्रिशा को भी ऐसी ही धमकी मिली थी, जो एक झूठी खबर निकली।

सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और थेनमपेट स्थित उनके आवास पर तुरंत पहुंच गई। खोजी कुत्तों के साथ पुलिसकर्मियों ने त्रिशा के आवास की गहन तलाशी ली, जिसके बाद पता चला कि धमकी झूठी थी।

सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी पहले ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। यह धमकी भी झूठी निकली। फिर भी तमिलनाडु पुलिस ऐसी धमकियों के पीछे के लोगों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है क्योंकि हाल ही में ऐसी धमकियों में काफी वृद्धि हुई है।

करूर त्रासदी के बाद अभिनेता विजय को भी धमकी दी गई थी, लेकिन यह धमकी भी झूठी निकली।