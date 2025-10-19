'सीक्रेट सुपरस्टार' को 8 साल पूरे, जी स्टूडियो ने खास अंदाज में दी बधाई

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री जायरा वसीम और आमिर खान स्टारर फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' के रिलीज को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जी स्टूडियो ने खास अंदाज में फिल्म की टीम को याद किया।

जी स्टूडियो ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर और कुछ यादगार सीन की तस्वीरें पोस्ट कीं। इसके साथ कैप्शन में लिखा, "8 साल बाद भी उसकी आवाज गूंजती है और उसकी जिंदगी हमें आज भी प्रेरणा देती है।"

अद्वैत चंदन के निर्देशन में बनी यह फिल्म आमिर खान और किरण राव की ई-स्टार्स फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। फिल्म में जायरा वसीम ने मुख्य किरदार इंसिया को निभाया था, जिसने दर्शकों का दिल जीता था। मेहर विज और राज अर्जुन ने सपोर्टिंग रोल में शानदार अभिनय किया, वहीं आमिर खान का कैमियो रोल भी चर्चा में रहा था।

'सीक्रेट सुपरस्टार' एक ऐसी युवा लड़की की कहानी है, जो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मी है। संगीत के प्रति उसका जुनून उसे सपने देखने को प्रेरित करता है, लेकिन सामाजिक बंदिशें और पारिवारिक दबाव उसका रास्ता रोकते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह बुर्का पहनकर यूट्यूब पर गाने अपलोड करती है। धीरे-धीरे उसके वीडियो वायरल होते हैं और उसे पहचान मिलती है। इस सफर में उसकी मां उसका सबसे बड़ा सहारा बनती है, जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है।

फिल्म में इंसिया के संघर्ष, उसकी हिम्मत और सपनों को खूबसूरती से दिखाया गया है। यही वजह है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों में बस गई। 'सीक्रेट सुपरस्टार' न केवल कहानी और अभिनय के लिए, बल्कि अपने संदेश के लिए भी सराही गई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शुमार हुई। आज भी यह फिल्म प्रेरणा का प्रतीक बनी हुई है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस