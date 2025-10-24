स्कॉर्पियो में बैठकर जनसंपर्क कर रही चंदा यादव, पति खेसारी लाल के लिए जनता से अपील

पटना, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी एक्टर-सिंगर खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा यादव बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं।

खेसारी ने छपरा सीट से नामांकन कर दिया है। वह छपरा के अलग-अलग गांवों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अपने पति को सपोर्ट करने के लिए चंदा यादव भी चुनावी मैदान में पूरी तरह उतर चुकी हैं।

चंदा यादव छपरा के गांवों में जाकर लोगों से मिल रही हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं। वो महिलाओं के बीच दावेदारी पक्की कर रही हैं। अब खेसारी की पत्नी को सारण में जनसंपर्क करते हुए देखा गया।

वीडियो में चंदा स्कॉर्पियो में सवार होकर लोगों से मिल रही हैं और उनसे खेसारी लाल यादव को एक मौका देने की अपील कर रही हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर प्रचार की वीडियो पोस्ट की है और लिखा है, "जनसंपर्क जारी है, छपरा विधानसभा क्षेत्र के भगवान रूपी जनता से निवेदन बा की बस एक बार सेवा के मौका दीही जा। दोबारा बोले के ना पड़ी।"

खेसारी लाल यादव भी छपरा के अलग-अलग गांवों में जाकर जनता से मिल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने युवाओं की भीड़ के साथ फोटो पोस्ट की थी और जनता का सपोर्ट करने के लिए आभार भी व्यक्त किया था।

पहले छपरा विधानसभा सीट से चंदा यादव को राजद से टिकट दिया गया था। लेकिन, बाद में चंदा को हटाकर खेसारी को टिकट दिया गया। अब दोनों पति-पत्नी मिलकर विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बतौर एक्टर-सिंगर तो जनता ने खेसारी को खूब सारा प्यार दिया है, लेकिन क्या चुनाव में एक राजनेता के तौर पर जनता खेसारी को अपनाएगी या नहीं।

बिहार चुनाव में मेहनत के साथ-साथ खेसारी अपनी फिल्मों और गानों पर भी फोकस कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म जमानत भी रिलीज होने वाली है, जिसके पोस्टर और गाने रिलीज हो चुके हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम