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स्क्रिप्ट पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी चालाकी से धोखा दे सकता है : पूजा गौर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

मुंबई, 21 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री पूजा गौर आगामी क्राइम-सस्पेंस वेब सीरीज 'लुटेरी दुल्हन' में सब-इंस्पेक्टर संध्या यादव की भूमिका में हैं। यह सीरीज रहस्यमयी मामलों पर आधारित है, जहां कुछ दुल्हनें शादी के बाद दूल्हे को लूटकर रातोंरात गायब हो जाती हैं। सच्ची घटना पर आधारित सीरीज की कहानी से अभिनेत्री पूजा गौर काफी प्रभावित हुई।

उन्होंने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में बताया कि कहानी ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए तुरंत हामी भर दी थी।

अभिनेत्री ने कहा, "इसकी कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया था। इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। ऐसी घटनाएं वास्तव में अलग-अलग राज्यों में हो चुकी है, जब मैंने इसकी कहानी सुनी थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी चालाकी और योजना के साथ लोगों को धोखा दे सकता है। कई पुरुषों से शादी करना, उन्हें लूटना और फिर अचानक गायब हो जाना।"

पूजा गौर ने आगे बताया कि उनके लिए ये बेहद चौंकाने वाली थी लेकिन एक कलाकार होने की वजह से उनके मन में सबसे पहले इस विषय पर एक शानदार फिल्म या सीरीज बनाने का ख्याल आया।

अभिनेत्री ने सीरीज को 'ड्रामेडी' करार बताते हुए बताया कि इसमें दर्शकों को कॉमेडी, सस्पेंस, इमोशन, थ्रिल और भरपूर एंटरटेनमेंट का मिश्रण देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, "यह एक एक ऐसा शो है, जिसे हमारे दर्शक परिवार के साथ मिलकर देख सकेंगे। इसके एपिसोड छोटे और दिलचस्प हैं। इसलिए जब हमारे दर्शक सीरीज को देखेंगे तो उन्हें इसके एपिसोड खत्म होने का एहसास ही नहीं होगा।"

सीरीज की कहानी मध्य प्रदेश के छोटे से शहरों के माहौल को दर्शाती है। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा, बॉडी लैंग्वेज और माहौल पर बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि सीरीज को बनाते वक्त किसी हमारे मन में बस यही था कि जब दर्शक इसे देखें, तो वे कनेक्ट कर सकें।

उन्होंने कहा, "शुक्र है कि हमारी कहानी मध्य प्रदेश और मध्य भारत पर आधारित है लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी खास बोली या लहजे पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था। इसे बनाने के वक्त हम सभी के दिमाग में बस यही ख्याल था कि इसकी कहानी सभी को समझ में आए, इसलिए हमने ज्यादातर भाषा को आसान हिंदी भाषा में ही रखा। मुझे लगता है कि इस फैसले से शो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा।"

--आईएएनएस

एनएस/पीएम

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