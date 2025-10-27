मनोरंजन

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' अगले साल 6 फरवरी को होगी रिलीज

Oct 27, 2025

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी बहुत जल्द फिल्म ‘वध 2’ में दिखाई देगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसके मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।

मानवीय जज्बातों और नैतिक दुविधाओं से भरी यह फिल्म अगले साल 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने मिलकर बनाया है। फिल्म का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया है।

इसकी रिलीज डेट की घोषणा करते हुए मेकर्स ने एक मोशन पोस्टर भी जारी किया है। इसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, "संघर्ष नया, कहानी नई। क्या गलत है और क्या सही है? जानिए 6 फरवरी 2026 को जब 'वध-2' सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

इस मोशन पोस्टर में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का पहला लुक दिखाई दिया, जिसने दर्शकों को ‘वध 2’ की दुनिया की झलक दी। ‘वध 2’ की कहानी जसपाल सिंह संधू ने लिखी है। बताया जा रहा है कि यह पहले भाग जैसी कहानी को आगे बढ़ाती दिखाई देगी। इसमें नए किरदारों के जरिए भावनाओं और हालात को एक नई कहानी में दिखाया गया है।

इससे पहले एक इंटरव्यू में संजय मिश्रा ने फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ शूटिंग के अनुभव के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह अपने किरदार शंभुनाथ मिश्रा की अपनी भूमिका को फिर से निभाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, "वध सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक सिनेमाई अनुभव था जो हमारे और दर्शकों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। इसे एक फ्रैंचाइजी के रूप में विकसित होते देखना बहुत ही खास अनुभव है। जसपाल के निर्देशन में एक बार फिर काम करना वाकई प्रेरणादायक रहा है—उनकी दृष्टि हर सीन में गहराई लाती है।"

अभिनेत्री नीना गुप्ता ने कहा था, "ऐसी अनोखी कहानियां मिलना दुर्लभ है। जसपाल की सच्चाई और तनाव को पहचानने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन कहानीकार बनाती है। मुझे एक बार फिर इस सफर का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है और मैं दर्शकों के लिए उत्साहित हूं कि वे देखें कि वध 2 में हमने उनके लिए क्या पेश किया है।"

'वध 2' में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा के अलावा सौरभ सचदेवा, मानव विज, नदीम खान, और सुमित गुलाटी जैसे कलाकार भी हैं।

