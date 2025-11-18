संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' की तारीख तय, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की अपकमिंग फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा की।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "शादी की खुशियां शुरू होने वाली हैं! प्यार, परिवार और नए अवसरों का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

शेयर किए गए पोस्टर में अभिनेत्री महिमा चौधरी और संजय मिश्रा दूल्हा-दुल्हन के लुक में नजर आ रहे हैं। जहां अभिनेत्री कैमरे की तरफ देखते हुए पोज दे रही हैं, वहीं अभिनेता हाथ में वरमाला लिए अभिनेत्री को देख रहे हैं।

कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का निर्देशन सिद्धांत राज सिंह ने किया है। फिल्म में पहली बार अभिनेत्री महिमा चौधरी और संजय मिश्रा एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।

एका एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा के अलावा, पलक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसोदिया और श्रीकांत वर्मा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म एक ऐसे पिता के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बेटा उसकी दूसरी शादी करवाना चाहता है, जिसके लिए वह न्यूजपेपर में इश्तियार निकलवाता है। अब देखना होगा कि ये कॉमेडी ड्रामा दर्शकों के दिलों में कैसा जादू बिखेरेगी।

वहीं, अभिनेता संजय मिश्रा जल्द ही फिल्म 'वध 2' में नजर आएंगे। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 23 नवंबर को गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2025 में होगा।

'वध 2' साल 2022 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर 'वध' का सीक्वल है। पहली फिल्म में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा ने आम दंपति की भूमिका निभाई थी, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में फंस जाते हैं। दर्शकों ने एक्टर्स के किरदार को काफी पसंद किया था। अभिनय शैली के साथ कहानी की गहराई को भी खूब सराहना मिली थी।

'वध 2' में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा के साथ सौरभ सचदेवा, नदीम खान, मानव विज, सुमित गुलाटी जैसे एक्टर्स अहम भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी