संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन, टीना अंबानी समेत कई सेलेब्स अंतिम विदाई देने पहुंचे

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान की मां जरीन का निधन हो गया है। ये खबर सुनकर पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, सुजैन खान के पिता और अभिनेता संजय खान, भाई जायद खान, टीना अंबानी, रोनित रॉय और फैजल खान समेत कई सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम विदाई में शामिल हुए।

जरीन लंबे समय से बीमार थीं और शुक्रवार सुबह उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली।

संजय खान की पत्नी जरीन 60-70 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और कुकबुक की लेखिका भी थीं।

वह 1963 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे घर के सामने' में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ देव आनंद मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद फिल्म 'एक फूल दो माली' में जरीन ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था।

जरीन अपने ऑन-स्क्रीन काम के अलावा एक्टर-डायरेक्टर संजय खान से शादी के बाद भी खूब चर्चा में रहीं। दोनों ने साल 1966 में शादी की। उनके चार बच्चे-सुजैन खान, जायद खान, सिमोन और फराह खान अली हैं।

अपनी मां की तरह सुजैन खान सिनेमा में जाने के लिए हाथ-पैर नहीं मारे। उन्होंने ब्रुक्स कॉलेज, कैलिफोर्निया से इंटीरियर डिजाइन में एसोसिएट आर्ट की डिग्री ली। कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद 26 फरवरी, 2011 को उन्होंने खुद की इंटीरियर डिजाइनर कंपनी 'द चारकोल प्रोजेक्ट' की स्थापना की।

सुजैन ने पुराने डिजाइनों को नए तरीके से पेश किया। उन्होंने गौरी खान के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी निभाई है। सुजैन ने ओबेरॉय रियल्टी, पंचशील रियल्टी, लोढ़ा ग्रुप, रुस्तमजी और ट्रिबेका डेवलपर्स के लिए शानदार प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी