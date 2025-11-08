संजय खान की पत्नी जरीन खान के निधन पर सायरा बानो और ईशा कोप्पिकर ने व्यक्त की संवेदनाएं

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन 81 साल की उम्र में हो गया। शनिवार को अभिनेत्री सायरा बानो और ईशा कोप्पिकर ने अपने जज्बात व्यक्त किए।

अभिनेत्री सायरा बानो ने जरीन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जरीन मेरी बहुत करीबी दोस्त थी। हमने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए थे। हम अक्सर साथ में समय बिताते थे, लेकिन बाद में, जब स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ीं, तो हम कम ही मिल पाते थे, लेकिन हमारे बीच जो प्यार और दोस्ती थी, वह हमेशा बनी रही थी।"

अभिनेत्री ने बताया कि जरीन एक बुद्धिमानी महिला थीं और उनका नजरिया जीवन को लेकर बहुत सहज था। उन्होंने लिखा, "जरीन हर स्थिति को सही तरीके और सहजता से पेश करना जानती थी, भले ही दिन कुछ खास अच्छे चल न रहे हों। मुझे हमेशा उनसे कुछ-न-कुछ सीखने को मिला है।"

अभिनेत्री ने उनके काम की तारीफ करते हुए लिखा, "जरीन का घर बहुत सुंदर और कला से भरा हुआ था। उन्हें अच्छे डिजाइन की जानकारी थी। हमारी पसंद ज्यादातर एक जैसी होती थी, फिर चाहे वो कढ़ाई हो, डिजाइन हो या आभूषण।"

अभिनेत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा, "मुझे याद है कि जरीन और शोभा कपूर अप्पाजी से कहती थीं, 'हमारे लिए भी ऐसे कड़े और झुमके बनवाइए जो सायरा पहने हुए हैं।'

उन्होंने आगे लिखा, "जरीन में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद था, वो उनका शांत स्वभाव और सोच थी। संजय एक बहुत ही रंगीन और उत्साही व्यक्ति थे। जरीन ने उनकी जिंदगी में शांति और समझदारी का संतुलन बनाकर रखा था।"

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने जरीन खान के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जरीन आंटी, आप हर महफिल की रौनक थीं। आप हर पल को खास बना देती थीं और हमें हमेशा बताती थीं कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपकी ऊर्जा और हमेशा खुश रहने की आदत ने बहुत लोगों की जिंदगी को छुआ है। वे आपको हमेशा याद रखेंगे।"

उन्होंने आगे लिखा, "अब आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी हर एक मुस्कान, कहानी और खुशी के पल हमारे बीच जिंदा हैं। आप हमेशा हमारे दिल और हमारी हंसी का हिस्सा रहेंगी। जरीन आंटी, हम आपको बहुत याद करते हैं। धन्यवाद हमें यह सिखाने के लिए कि जिंदगी को उसी तरह जीना चाहिए, जैसे आप हमेशा जीती थीं।"

--आईएएनएस

