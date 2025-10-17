संजय कपूर के जन्मदिन पर सोनम ने शेयर की पुरानी यादें, अपने चाचा को दी बधाई

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी भतीजी और अभिनेत्री सोनम कपूर ने उनको सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी।

सोनम ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अभिनेता के लिए दो स्टोरी पोस्ट कीं।

पहली में वह अपने चाचा संजय कपूर के साथ नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी में उन्होंने बचपन की एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें संजय उनके साथ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ सोनम ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे संजय कपूर।"

संजय कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म 'प्रेम' से की थी। हालांकि, उन्हें असली पहचान माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म 'राजा' से मिली। इस फिल्म में उनकी और माधुरी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद संजय ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वह लंबे समय तक पर्दे से दूर रहे। हाल ही में उन्हें फिल्म 'परम सुंदरी' में देखा गया था।

संजय ने न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि टीवी और वेब सीरीज में भी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया है। साल 2017 में उन्होंने स्टार प्लस के सीरियल 'दिल संभल जा जरा' में अभिनेत्री स्मृति कालरा के साथ काम किया। इस शो में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी सराहा, और टीवी पर उनका कमबैक सफल रहा। हालांकि, इसके बाद उन्होंने टीवी से दूरी बना ली।

संजय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कदम रखा और अमेजन प्राइम के शो 'द लास्ट आवर' में नजर आए। इस शो की अनोखी कहानी को दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन यह अंडररेटेड रहा। 2022 में संजय एक बार फिर माधुरी दीक्षित के साथ वेब सीरीज 'द फेम गेम' में दिखे, जहां उनकी जोड़ी को फिर से सराहना मिली।

हालांकि, संजय को अपने भाई अनिल कपूर जितनी शोहरत नहीं मिली, जिन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता। फिर भी, संजय ने अपने अभिनय से इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस