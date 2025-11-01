संजय कपूर हुए पंजाब के खाने के दीवाने, सोशल मीडिया पर की तारीफ

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। साल 1995 में फिल्म 'प्रेम' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिनेता संजय कपूर इन दिनों पंजाब की वादियों में देसी खाने का लुत्फ उठा रहे हैं।

एक्टर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वे गरमागरम मक्के की रोटी को देसी घी में डुबोकर सरसों के साग के साथ चाव से खाते दिख रहे हैं। उन्होंने इस डिश को 'दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन' करार दिया।

इसी के साथ ही अभिनेता ने मक्के की रोटी, सरसों का साग, घी और गुड़ की तस्वीरें शेयर कीं। संजय ने कैप्शन में लिखा, "मक्के की रोटी, सरसों का साग, देसी घी के साथ और गुड़। आई लव पंजाब।"

पोस्ट शेयर करने के बाद संजय के इंडस्ट्री के दोस्तों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

भावना पांडे ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "बहुत खूब।" महीप कपूर ने लिखा, "हमारे लिए भी कुछ पैक करवा कर मुंबई वापस लाओ।"

पंजाबी डिश सरसों का साग और मक्के की रोटी सर्दियों की शान हैं। इसके साथ ही, यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं।

संजय कपूर को पिछली बार फिल्म 'परम सुंदरी' में देखा गया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं, संजय कपूर, मनजोत सिंह और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी हैं।

तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और सुंदरी (जाह्नवी) के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में संजय ने सिद्धार्थ के पिता का किरदार निभाया था।

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन की भूमिका में हैं, जबकि जान्हवी कपूर ने केरल की एक कलाकार का किरदार निभाया है।

