मनोरंजन

संजीव कपूर ने खास अंदाज में विकास खन्ना को दी जन्मदिन की बधाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 02:28 AM

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर शेफ विकास खन्ना शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर शेफ संजीव कपूर ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी।

संजीव ने विकास के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके साथ उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "विकास खन्ना, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मुस्कान, दिल और सोच हर जगह रोशन कर देते हैं। आपकी यात्रा देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और आपके द्वारा बनाई गई हर चीज और उपलब्धियों पर मुझे बेहद गर्व महसूस होता है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो सारी खुशियां मिलें, जिनके आप हकदार हो।"

विकास खन्ना एक भारतीय शेफ, रेस्टोरेंट के मालिक, फिल्म निर्माता, कुकबुक लेखक और समाजसेवी हैं। वह स्टार प्लस के कुकिंग शो मास्टरशेफ इंडिया के जजों में से एक हैं। खन्ना न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं।

विकास ने अपने करियर की शुरुआत एक बैंक्वेट हॉल में शादियों और पारिवारिक समारोहों का आयोजन करवाकर की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। हालांकि, भाई को देखते हुए विकास को पहले इंजीनियरिंग करने का ख्याल आया, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण उन्होंने इस फील्ड को नहीं चुना था।

कोर्स खत्म करने के बाद विकास ने ताज होटल, ओबेरॉय ग्रुप और लीला होटल में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने सलाम बॉम्बे और न्यूयॉर्क के कैफे में भी काम किया। साल 2011 में विकास ने मास्टर शेफ इंडिया के दूसरे सीजन में सह-होस्ट के रूप में काम किया था।

इसके बाद वे मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के सीजन-6 में भी गेस्ट जज के तौर पर गए थे। इसके अलावा उन्होंने फॉक्स लाइफ पर ट्विस्ट ऑफ टेस्ट शो के चार सीजन होस्ट किए हैं। इसी के साथ ही विकास शेफ के साथ-साथ एक लेखक भी हैं। उन्होंने द स्पाइस स्टोरी ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया कुकिंग, फ्लेवर्स फर्स्ट और उत्सव नाम की किताबें लिखी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...