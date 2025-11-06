संजीव कुमार की पुण्यतिथि पर जैकी श्रॉफ ने दी भावुक श्रद्धांजलि

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई दिग्गज रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। उन्हीं में से एक थे संजीव कुमार। गुरुवार को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर उनकी कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे।"

संजीव कुमार ने अपने अभिनय और संवाद आदायगी से दर्शकों के बीच में खास पहचान बनाई थी। फिल्म 'शोले' में उनका ठाकुर वाला किरदार तो याद ही होगा, उस किरदार ने संजीव कुमार को अमर बना दिया।

अभिनेता संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हर रंग का किरदार निभाने में माहिर बना दिया। चाहे हास्य हो, संवेदना हो या गुस्सा, संजीव हर भाव को अपने अभिनय से जीवंत कर देते थे। उन्होंने 1960 में फिल्म 'हम हिंदुस्तानी' से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था।

अभिनेता ने अपने समय में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (पहला 1970 में 'दस्तक' और दूसरा 1972 में 'कोशिश' के लिए) मिले।

अभिनेता ने 1974 में आई 'नया दिन नई रात' में 9 अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। फिल्म में उनके हर किरदार का स्वभाव और अंदाज थोड़ा अलग था। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'मौसम' में डॉक्टर और 'कोशिश' में बधिर इंसान बनकर साबित किया कि उनके लिए अभिनय एक पूजा के समान है।

गुरुवार को इस अभिनेता को जैकी श्रॉफ ने उन्हें याद किया। जैकी श्रॉफ जल्द ही समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे।

फिल्म में जैकी के अलावा नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगी। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंट्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा निर्मित फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी