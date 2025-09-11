Saiyara Movie Netflix Release : मोहित सूरी की 'सैयारा' ओटीटी पर रखेगी कदम, जानें नेटफ्लिक्स पर कब होगी स्ट्रीम?

मुंबई: सिनेमाघरों में 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म 'सैयारा' ने जबरदस्त सफलता हासिल की और अब यह ओटीटी पर कदम रखने वाली है। यह रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा प्यार, दर्द और संघर्ष की कहानी है। इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है।

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई।

जो लोग सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं देख पाए, वह 'सैयारा' को ओटीटी पर देख सकेंगे। फिल्म 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी रिलीज की जानकारी दी और लिखा, "बस कुछ पल बाकी हैं, फिर 'सैयारा' की कहानी होगी आपकी।"

इस पोस्ट के साथ नेटफ्लिक्स ने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।

फिल्म की कहानी दो ऐसे युवा कलाकारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने टूटे दिलों के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कृष कपूर (अहान पांडे), एक होनहार संगीतकार है जो अपने जज्बातों को सुरों और गीतों के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, जबकि वाणी बत्रा (अनीत पड्डा), एक लेखिका है जो कविताओं में अपने दर्द को शब्दों में ढालती है।

दोनों का हाल ही में एक दर्दनाक ब्रेकअप हुआ है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनता है, जो कई तरह के संघर्षों और चुनौतियों से भी गुजरता है।

फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक मोहित सूरी ने किया है, जो अपने इमोशनल और गहरे विषयों को पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते हैं। अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया।

फिल्म में वरुण बडोला, राजेश कुमार और अलाम खान ने भी अहम भूमिका निभाई।

फिल्म का टाइटल ट्रैक 'सैयारा' समेत ज्यादातर गानों को मिथुन, तनिष्क बागची, सचेत-परंपरा समेत कई कंपोजर्स ने मिलकर तैयार किया।