Saira Banu Tribute : धरम जी की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं : सायरा बानो

सायरा बानो ने धर्मेंद्र को जन्मदिन पर भावुक पोस्ट में याद किया
Dec 08, 2025, 10:51 AM
धरम जी की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं : सायरा बानो

मुंबई: बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र ने हाल ही में 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जन्म आज ही की तारीख, यानी 8 दिसंबर को हुआ था। इस दिन अभिनेत्री सायरा बानो बेहद भावुक नजर आईं। सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला पोस्ट कर उन्होंने भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की तारीफ के लिए उनके पास शब्द भी नहीं हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनकी विनम्रता, गर्मजोशी और दिलीप कुमार से उनके अनमोल रिश्ते की तारीफ की है। सायरा बानो ने कैप्शन में लिखा, “धरम जी… अगर मैं उस इंसान के बारे में शब्दों में कुछ कहूं, तो यह कभी आसान नहीं होगा। मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। कुछ लोग भाषा, वर्णन और सीमाओं से परे होते हैं और इनमें ये सबकुछ चीजें होती हैं।”

उन्होंने धर्मेंद्र की विनम्रता को दिलीप साहब से भी जोड़ा और कहा कि सितारों की चकाचौंध वाली दुनिया में वह हमेशा चमकते रहते थे, जो हर दिल को छू लेती थी। सायरा ने बताया कि धर्मेंद्र उनके परिवार के बहुत करीब थे। बिना किसी दिखावे के वह स्टारडम और सादगी को बड़ी खूबसूरती से जोड़ते थे। सबसे भावुक हिस्सा था दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के रिश्ते का जिक्र।

सायरा ने लिखा, “जिस तरह से वह दिलीप साहब से प्यार करते थे… कभी-कभी मैं तय नहीं कर पाती थी कि दिलीप साहब से ज्यादा प्यार धरम जी करते थे या मैं। उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ऊपर था दुर्लभ, पवित्र और बेहद। उनके जन्मदिन पर मेरा दिल बहुत भारी भी है और भरा हुआ भी। भारी इसलिए कि काश धर्मेंद्र आज हमारे बीच होते और भरा हुआ इसलिए कि उन्हें पूरा यकीन है कि अब वह दिलीप साहब के साथ किसी शांत और खूबसूरत दुनिया में मिल चुके होंगे। दोनों हंस रहे होंगे, पुरानी बातें कर रहे होंगे और उस अनकहे बंधन को जी रहे होंगे, जिसे सिर्फ वही समझते थे।

पोस्ट के अंत में सायरा बानो ने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो, धरम जी। आप यहां नहीं हैं, लेकिन आपकी अच्छाई, गर्मजोशी और विनम्रता हमेशा हमारे साथ रहेगी और आपके लिए हमारा प्यार भी।”

