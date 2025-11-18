मनोरंजन

Sai Pallavi Award : कलईमामणि पुरस्कार से सम्मानित साई पल्लवी ने जताया तमिलनाडु सरकार का आभार, कहा- 'सपना सच हुआ'

साई पल्लवी को मिला तमिलनाडु का प्रतिष्ठित कलईमामणि सम्मान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 18, 2025, 06:31 AM
कलईमामणि पुरस्कार से सम्मानित साई पल्लवी ने जताया तमिलनाडु सरकार का आभार, कहा- 'सपना सच हुआ'

चेन्नई: तमिल सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री साई पल्लवी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्हें तमिलनाडु सरकार ने प्रतिष्ठित कलईमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान राज्य का सर्वोच्च कला सम्मान माना जाता है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। यह पुरस्कार कलाकार की कला-यात्रा, समाज पर उसके प्रभाव और सांस्कृतिक योगदान को पहचान देने का प्रतीक माना जाता है।

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद साई पल्लवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "'कलईमामणि' एक ऐसा शब्द है जो मैंने बचपन से सुना है और अब खुद इस सम्मान को पाना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।"

उन्होंने मुख्यमंत्री और तमिलनाडु सरकार का आभार जताया और लिखा, ''इस सम्मान के लिए तमिलनाडु सरकार और माननीय मुख्यमंत्री थिरु एम.के. स्टालिन का धन्यवाद।''

पोस्ट के साथ साई पल्लवी ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वह सर्टिफिकेट हाथ में लिए अपने परिवार के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि यह पोस्ट उन्होंने जानबूझकर एक महीने देरी से की, ताकि जब वह इसे साझा करें, तब उनके साथ उनके परिवार के लोग भी तस्वीर में हों।

इस पोस्ट को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के जरिए बधाई दे रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार हर साल कला और संस्कृति के लिए विजेताओं की घोषणा करती है। इस बार 2021, 2022, और 2023 के विजेताओं की संयुक्त सूची जारी की गई थी। साई पल्लवी उन 30 कलाकारों में शामिल थीं जिन्हें साल 2021 के लिए चुना गया। इस सूची में एस. जे. सूर्या, निर्देशक एन. लिंगुस्वमी, और प्रसिद्ध स्टंट मास्टर सुपर सुब्बारायन जैसे नाम भी शामिल थे।

साई पल्लवी के करियर की बात करें, सिनेमा में उनका असली सफर 2015 में मलयालम फिल्म 'प्रेमम' से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने टीचर का किरदार निभाया और इस भूमिका ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। उनके नेचुरल लुक, दमदार अभिनय और स्क्रीन पर सरल उपस्थिति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में कीं, जिनमें उनके किरदार मजबूत थे।

तेलुगु फिल्म 'फिदा' ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए। इस फिल्म में उनके अभिनय को इतना पसंद किया गया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 'काली', 'मिडिल क्लास अब्बायी', 'मारी 2', 'अथिरन', 'श्याम सिंह रॉय', 'लव स्टोरी', और 'गार्गी' जैसी फिल्मों में काम किया।

--आईएएनएस

 

 

Cultural AwardsTamil cinemaSouth Cinemacelebrity updatesPopular Actorsentertainment newsFilm Industry

Related posts

Loading...

More from author

Loading...