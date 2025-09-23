मनोरंजन

Saher Bamba Instagram : साहेर बंबा ने की आर्यन खान की तारीफ, कहा- आप सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हो

साहेर बंबा ने आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को बताया शानदार अनुभव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 02:16 AM
साहेर बंबा ने की आर्यन खान की तारीफ, कहा- आप सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हो

मुंबई: अभिनेत्री साहेर बंबा इन दिनों आर्यन की निर्देशित डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चाओं में हैं। अभिनेत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आर्यन के काम की तारीफ की है।

साहेर ने इंस्टाग्राम पर आर्यन के साथ एक कैंडिड तस्वीर पोस्ट की, जिसमें साहेर ने एक स्टाइलिश क्रीम कलर का ड्रेस पहन रखा है। वहीं, आर्यन ने व्हाइट टी-शर्ट पर ब्लू जैकेट का कूल कॉम्बिनेशन चुना है, जो उनके कैजुअल लुक को और आकर्षक बना रहा है।

कैप्शन में साहेर ने लिखा, "बधाई हो आर्यन खान। तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद शानदार अनुभव था। अगर दुनिया को पता चल जाए कि तुम वास्तव में कितने अच्छे इंसान हो, तो वो भी तुम्हारे फैन बन जाएंगे। तुम सिर्फ टैलेंटेड नहीं हो, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हो, ये जानकर दिल को खुशी और सुकून मिलता है। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तुम्हें आसमान छूना है। तुम यहां लंबे समय तक रहने और उड़ान भरने आए हो। मैं हमेशा तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगी और तालियां बजाऊंगी।"

आर्यन खान ने सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बतौर निर्देशक डेब्यू किया है। सीरीज की कहानी बॉलीवुड की दुनिया पर आधारित है, जिसमें एक्शन, कॉमेडी और स्टारडम देखने को मिलेगा।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस सीरीज में साहेर बंबा के अलावा, लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, गौतमी कपूर, मनोज पहवा, रजत बेदी, मनीष चौधरी, विजयंत कोहली और रोहित गिल जैसे सितारे हैं।

वहीं, इसमें कई बड़े सितारों ने भी कैमियो किया हैं, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर, सुहाना खान और यहां तक कि तमन्ना भाटिया और यो यो हनी सिंह जैसे स्टार्स शामिल हैं।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

 

 

Aryan KhanThe Bads of Bollywoodcelebrity newsSaher BambaNetflix IndiaRed Chillies EntertainmentBollywood web series

Related posts

Loading...

More from author

Loading...