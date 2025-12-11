सिंहावलोकन 2025: बॉलीवुड के वो गानें, जिसने साल 2025 में मचाया धमाल

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड सिर्फ अच्छी फिल्म के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन गानों के लिए भी जाना जाता है। इस साल बहुत सारी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कुछ फिल्मों के गाने दिलों पर छाप छोड़ गए और कल्चरल फेनोमेना भी रहे।

साल के अंत में हम उन्हीं गानों की जानकारी लेकर आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज किया और फैंस को मंत्रमुग्ध करने में भी कामयाब रहे।

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' का रोमांटिक गाना 'परदेसिया' इस साल का रोमांटिक एंथम रहा। गाने में दो अलग-अलग कल्चर की कहानी के साथ प्यार की सादगी को पर्दे पर उतारा गया। गाने के लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही दिल को सुकून पहुंचाने वाले हैं। गाने को सोनू निगम ने गाया और गाने ने 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है।

'दीवानियत - एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म के गानों को खूब सारा प्यार मिला। फिल्म का टाइटल ट्रैक सबसे ज्यादा हिट रहा, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी और बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी कौशिक-गुड्डू ने म्यूजिक किया। गाने के लिरिक्स टूटे दिल के हर आशिक के दिलों पर तीर की तरह चले, क्योंकि ये पूरी फिल्म ही एक तरफा प्यार पर बनी है। फिल्म का टाइटल ट्रैक 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा, इस फिल्म का गाना 'दिल गलती कर बैठा है' भी 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है।

फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के रिलीज के समय सिनेमाघरों में जेन-जी को चीख पुकार करते हुए देखा गया। फिल्म के साथ-साथ गाने भी सुपरहिट रहे। फिल्म का गाना 'सैयारा तू तो बदला नहीं है' ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गाने पर 550 मिलियन व्यूज हैं। गाने पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई गई। गाने में अहान पांडे और अनीत पड्डा की स्क्रीन फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आई। गाने को फहीम अब्दुल्ला ने अपनी आवाज दी और संगीत तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अर्सलान निज़ामी ने दिया।

साल के सभी रोमांटिक गानों को बैलेंस करने के लिए भी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से 'बिजुरिया' और 'पनवाड़ी' रिलीज के साथ गए। 'बिजुरिया' गाने को रीमेक किया गया, जबकि 'पनवाड़ी' फिल्म का ऑरिजनल गाना है। गाने को तड़कता-भड़कता बनाने के लिए मेकर्स ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव की गायकी का भी इस्तेमाल किया। 'बिजुरिया' गाना 100 मिलियन में आने से चूक गया लेकिन हिट रहा, जबकि दूसरा गाना 'पनवाड़ी' 44 मिलियन पर सिमट गया। इन दोनों ही गानों पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई गई।

'आजाद' फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन फिल्म का गाना 'उई अम्मा' हिट रहा। गाने में राशा थडानी के किलर मूव्स और एक्सप्रेशन ने दर्शकों को हैरान कर दिया। गाने को मधुबंती बागची ने आवाज दी। संगीतकार अमित त्रिवेदी और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने गाने को जीवंत कर दिया। गाने पर अब तक 450 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।

साल के अंत में 'धुरंधर' के गाने फैंस के जुबान पर छा गए हैं। इस फिल्म के 'कारवां,' 'न दे दिल परदेसी नू,' और 'एफए9एलए' सुपरहिट साबित हो रहे हैं। तीनों गानों को दर्शकों से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। फिल्म के गाने 'कारवां' पर बीते 13 दिन में ही 8 मिलियन से ज्यादा का व्यूज आ चुके हैं, जबकि 'न दे दिल परदेसी नू' पर 42 मिलियन और 'एफए9एलए' को अभी तक आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं किया गया है। फिल्म से ही गाने की वीडियो बहुत पसंद की जा रही है।

