'सहर होने को है' में मेरा किरदार कोई परफेक्ट हीरो की तरह नहीं : पार्थ समथान

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन की दुनिया में हर दिन नए चेहरे और नई कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ शो ऐसे होते हैं, जिनकी चर्चा शुरुआत से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर देती है। ऐसा ही माहौल इन दिनों कलर्स टीवी के आने वाले शो 'सहर होने को है' को लेकर बना हुआ है।

इस शो में टीवी एक्टर पार्थ समथान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और उनका किरदार इतना अलग और अनोखा है कि लॉन्च से पहले ही यह शो चर्चाओं में आ चुका है।

पार्थ लंबे समय बाद ऐसे किरदार में दिखेंगे, जो न सिर्फ गहरा और भावनात्मक है, बल्कि दर्शकों को एक नए तरह के हीरो से भी मिलवाएगा। आज के दौर में जहां टीवी पर अक्सर एक जैसे किरदार देखने को मिलते हैं, वहीं यह शो अपने मुख्य किरदार की जटिलता और कहानी के अनोखे अंदाज के कारण खास बनता नजर आ रहा है।

पार्थ समथान इस बार माहिद नियाजी नाम का किरदार निभा रहे हैं। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में पार्थ ने बताया कि यह रोल उनकी अब तक की भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है।

उन्होंने कहा, ''माहिद किसी भी तरह से परफेक्ट हीरो नहीं है। वह न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा। उसमें कमियां हैं, गलतियां हैं और उसका एक दर्दनाक अतीत भी है, जो उसे भीतर से तोड़ चुका है। फिर भी, वह खुद को संभालता है और ईश्वर के रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहता है। यही संघर्ष मेरे किरदार को और गहराई देता है।''

शो में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए पार्थ ने कहा, ''माहिद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दूसरों की राय से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह उसके लिए मायने नहीं रखता। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, अपने सिद्धांतों पर चलता है, और अपने फैसले बिना किसी डर या झिझक के लेता है। यही स्वभाव उसे बाकी हीरो से अलग बनाता है।''

उन्होंने कहा, ''शो में दिखाया जाएगा कि माहिद के मन में सही और गलत की अपनी अनूठी परिभाषा है। यदि उसके सामने कोई गलत काम होता है, तो वह तुरंत उसे रोकता है और सजा देता है, चाहे दुनिया उसे सही माने या गलत। उसका तीखा व्यक्तित्व दर्शकों के लिए वाकई दिलचस्प होने वाला है।''

हाल ही में पार्थ ने सोशल मीडिया पर शो का नया टीजर भी साझा किया, जिसमें माहिद के गुस्सैल रूप की झलक दिखाई देती है। टीजर की शुरुआत उनके इंटेंस लुक से होती है, जहां वह किसी पर गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी समय शो की मुख्य महिला किरदार सहर (ऋषिता कोठारी) उनको देखती है और हैरान रह जाती है।

'सहर होने को है' को ऋचा यामिनी ने अपने प्रोडक्शन हाउस आइसक्रीम ड्रीम्स के तहत बनाया है, और आरंभ एंटरटेनमेंट भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

शो की खास बात यह है कि इसमें मशहूर अभिनेत्री माही विज लंबे समय बाद टीवी पर वापसी करने जा रही हैं। ऐसे में दर्शक सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि माही विज की एंट्री को लेकर भी खासा उत्साहित हैं। यह शो कलर्स टीवी पर आ रहा है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम