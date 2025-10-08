मनोरंजन

सोहा अली खान ने जिम से वीडियो किया शेयर, कहा- 'प्यार और ताकत का मेल शानदार'

Oct 08, 2025, 02:57 AM

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान शानदार एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिटनेस के प्रति जुनून को प्रशंसकों के साथ शेयर किया।

सोहा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में पसीना बहाती नजर आईं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने फिटनेस को लेकर अपनी सोच को बताया। वीडियो में उन्होंने गुड टू गो गाना ऐड किया।

सोहा ने कैप्शन में लिखा, "हफ्ते के बीच में एक छोटी सी याद दिलाना चाहती हूं कि प्यारा और मजबूत होना एक शानदार जोड़ी है।"

इस संदेश के साथ उन्होंने अपने फैंस को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने की कोशिश की। वीडियो में सोहा जिम में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करती दिख रही हैं। कभी वह पुशअप्स के जरिए अपनी ताकत दिखा रही हैं, तो कभी अन्य व्यायामों से अपनी फुर्ती का परिचय दे रही हैं।

सोहा का यह पोस्ट उनके प्रशंसकों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने इस वीडियो की जमकर तारीफ की और उन्हें 'रियल मोटिवेटर' का खिताब दिया। कई यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि सोहा की मेहनत और लगन उन्हें अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है।

सोहा अली खान पहले भी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और योग के प्रति अपने प्यार को साझा करती रही हैं।

सोहा इन दिनों 'ऑल अबाउट हर' नाम का पॉडकास्ट कर रही हैं। इसमें कामकाजी महिलाओं की परेशानियां, दफ्तर और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, निवेश करने के बुनियादी तरीके, और मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के तरीकों जैसे विषयों पर बातें होती हैं। इस पॉडकास्ट में अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी महिलाएं आ रही हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

