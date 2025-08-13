सोहा अली खान ने बताए फिट रहने के राज, इन पुशअप्स से महिलाएं भी पा सकती हैं हेल्दी बॉडी

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। शाही परिवार से नाता रखने वाली अभिनेत्री सोहा अली खान फिटनेस के साथ-साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में वॉल पुशअप्स, नी पुशअप, इंकलाइन पुशअप, वन नी पुशअप करती और मजाकिया अंदाज में लिप बाम लगाती नजर आ रही हैं। इसके साथ हीं वह लोगों को पुशअप के फायदे भी बताती दिख रही हैं।

बता दें, वॉल पुशअप एक शुरुआती-अनुकूल व्यायाम है, जो छाती, कंधे और बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। यह व्यायाम पारंपरिक पुशअप की तुलना में जोड़ों पर कम दबाव डालता है। वहीं, नी पुशअप उन लोगों के लिए बेहतर और आरामदायक है जो अभी वर्कआउट की शुरुआत कर रहे हैं या जिनके हाथों या कलाई में चोट है। नी पुशअप शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों, जैसे छाती, कंधे और ट्राइसेप्स को मजबूत करने में मदद करता है।

इंकलाइन पुशअप एक बहुत ही प्रभावी एक्सरसाइज है जो छाती, कंधे और ट्राइसेप्स की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी-अभी पुशअप करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यह सामान्य पुशअप से थोड़ा आसान होता है। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "पुशअप सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होते! अगर आप करना चाहते हैं, तो ऐसे शुरू करें- पहले घुटनों के बल पुशअप करें, फिर थोड़ा ऊपर उठकर (किसी मेज या बेंच पर) पुशअप करें और आखिर में पूरी तरह से जमीन पर पुशअप करें। पुशअप्स करने से आपके हाथ, कंधे, छाती और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही, इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो, 46 वर्षीय अभिनेत्री 2025 में ही रिलीज हुई हॉरर फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने दासी मां का किरदार निभाया था। विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2021 की थ्रिलर फिल्म 'छोरी' का सीक्वल थी। फिल्म में नुसरत भरुचा, गश्मीर महाजनी और सौरभ गोयल जैसे कलाकार भी थे। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा ​​द्वारा निर्मित यह फिल्म 11 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी।

