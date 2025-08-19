मनोरंजन

सोहा अली खान लेकर आ रही हैं अपना पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर', उठाएंगी महिलाओं के मुद्दे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 19, 2025, 05:46 AM

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोहा अली खान बहुत जल्द ही एक नए रोल में दिखाई देने वाली हैं। वो अपनी पॉडकास्ट सीरीज 'ऑल अबाउट हर' लेकर आ रही हैं। इस शो की वो मेजबानी खुद करेंगी।

उनका ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर 22 अगस्त से प्रीमियर होगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये महिला केंद्रित शो होगा जिसमें महिलाओं के मुद्दों को उठाया जाएगा। मेहमानों की लिस्ट में वो महिलाएं होंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में खास मुकाम बनाया है। मनोरंजन जगत से लेकर चिकित्सा जगत की नामी गिरामी शख्सियत इसका हिस्सा बनेंगी।

ऑल अबाउट हर में मलाइका अरोड़ा, करीना कपूर खान, स्मृति ईरानी, राधिका गुप्ता, पत्रलेखा, सनी लियोन और नामचीन अदाकाराओं को शामिल किया जाएगा। डॉ. किरण कोएल्हो, डॉ. रंजना धनु और रुजुता दिवेकर जैसी विशेषज्ञों को भी इसमें देखा जा सकेगा, जो अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय देती दिखेंगी।

इसमें कामकाजी महिलाओं की परेशानियां, दफ्तर और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, निवेश करने के बुनियादी तरीके, और मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के तरीकों पर बात होगी। दावा है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत होगी।

अपने इस पॉडकास्ट के बारे में सोहा अली खान ने कहा,"पिछले कुछ सालों में, मुझे एहसास हुआ है कि एक महिला के तौर पर हम कई बदलावों से गुजरती हैं, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक, मातृत्व, काम और जिंदगी में संतुलन, या बस खुद से प्यार करना सीखना हो, अक्सर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। हमें मजबूत बनने के लिए कहा जाता है, लेकिन कमजोर नहीं, आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन आवाज उठाने के लिए नहीं। 'ऑल अबाउट हर' के साथ मैं इसे बदलना चाहती थी। मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहती थी जहां कोई भी विषय वर्जित न हो, जहां बातचीत सहज, ईमानदार, असहज और हीलिंग हो। एक ऐसा माहौल जहां महिलाएं बिल्कुल वैसी ही दिख सकें जैसी वे हैं, बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी आलोचना के। क्योंकि एक महिला होना जटिल और जादुई, दर्दनाक और शक्तिशाली है और अब समय आ गया है कि हम इन सबके बारे में बात करना शुरू करें।"

--आईएएनएस

जेपी/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...