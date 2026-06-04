संघर्ष के बाद मिला इंडस्ट्री में खास मुकाम, कभी जिंदगी से 'हार' मान चुके थे अमित साध

मुंबई, 5 जून (आईएएनएस)। फिल्मों में सिर्फ लीड एक्टर ही कहानी को यादगार नहीं बनाते, बल्कि कई सहायक कलाकार भी अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही कलाकारों में अमित साध का नाम शामिल है। अपने गंभीर और प्रभावशाली किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अमित ने मनोरंजन जगत में एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि, उनकी सफलता का सफर आसान नहीं रहा।

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अमित के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब निजी संघर्षों और मुश्किल परिस्थितियों ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने खुद को संभाला और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया।

5 जून 1983 को जन्मे अमित साध का शुरुआती जीवन आसान नहीं रहा। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब से जुड़ा है, जबकि उनका जन्म दिल्ली में हुआ। पढ़ाई-लिखाई लखनऊ में हुई, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। किशोरावस्था में ही उनके जीवन में एक बड़ा झटका तब लगा, जब 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे और परिवार का मजबूत सहारा भी थे।

पिता के निधन के बाद अमित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। परिवार की परिस्थितियां कठिन हो गईं और उन्हें कम उम्र में ही कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। इस दौर में उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। संघर्ष के दिनों में उन्होंने छोटे-मोटे काम भी किए, ताकि जीवन आगे बढ़ सके।

अमित ने कई इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया है कि युवावस्था के दौरान वह गहरे मानसिक तनाव से गुजरे। उन्होंने बताया था कि कई बार उन्होंने जिंदगी को खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि, बाद में उन्होंने खुद को संभाला और जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। यही वह दौर था जिसने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया।

अभिनय के प्रति उनका झुकाव उन्हें मनोरंजन जगत की ओर ले आया। उन्होंने टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की और लोकप्रिय टीवी शोज का हिस्सा रहे। शुरुआती सफलता मिलने के बाद उन्हें लगा कि अब उनका सफर आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडस्ट्री में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया।

अमित ने बाद में बताया था कि कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में लगातार अवसर नहीं मिल रहे थे, उन्हें वहां बहिष्कार को भी झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने इसे अपनी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने गुस्से, निराशा और संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और फिल्मों की ओर रुख किया।

साल 2010 में उन्होंने फिल्म 'फूंक 2' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उनकी प्रतिभा को असली पहचान फिल्म 'काई पो छे' से मिली। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। इसके बाद उन्होंने 'सुल्तान', 'गोल्ड', 'सरकार 3', 'गुड्डू रंगीला' और कई अन्य फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं।

फिल्मों के अलावा, अमित साध ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। वेब सीरीज 'ब्रीद: इनटू द शैडोज' में उनके पुलिस अधिकारी के किरदार को काफी पसंद किया गया। उनकी अभिनय शैली में गंभीरता और वास्तविकता का मेल देखने को मिलता है, जो उन्हें अलग पहचान दिलाता है।

अमित रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने 'बिग बॉस', 'नच बलिए' और 'फीयर फैक्टर' जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर दर्शकों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई।

--आईएएनएस

एमटी/पीएम