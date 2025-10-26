मनोरंजन

संगीत समारोह के लिए सोनू निगम पहुंचे कश्मीर, मोहम्मद रफी को देंगे श्रद्धाजंलि

Oct 26, 2025, 05:34 AM

श्रीनगर, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम 26 अक्टूबर को श्रीनगर में होने वाले संगीत समारोह के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं।

वे डल झील के किनारे होने वाले संगीत समारोह में मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देंगे। रविवार को डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में आयोजित होने वाला यह संगीत समारोह महान गायक दिवंगत मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि होगी।

22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा संगीत समारोह होगा। इस शो को एनडीटीवी गुड टाइम्स आयोजित कर रहा है। इसमें सोनू निगम की अपनी आवाज में मोहम्मद रफी के गाने गाते दिखाई देंगे। यह कॉन्सर्ट सभी उम्र के लोगों के लिए खुला होगा और इसके टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप पर बुक किए जा सकते हैं। शो के टिकट एसकेआईसीसी के काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं।

सोनू निगम ने इस शो के बारे में बात करते हुए कहा, “यह और भी खास है क्योंकि डल झील के किनारे अब तक हमने मोहम्मद रफी साहब की शताब्दी का जश्न नहीं मनाया। सोचिए, ऐसा नजारा कितना अद्भुत होगा!”

उन्होंने आगे कहा, "पूरी दुनिया मेरे साथी, मेरे गुरु और मेरी प्रेरणा के साथ मेरे जुड़ाव को जानती है, लेकिन कश्मीर की डल झील पर उनकी विरासत का जश्न मनाना, कश्मीर के उत्साह का जश्न मनाना, वाकई अद्भुत और खास होगा। आप सभी से वहां मिलने का इंतजार करूंगा।"

यह कॉन्सर्ट लगभग 5 घंटे 30 मिनट तक चलेगा। यहां पर पार्किंग की भी सुविधा नि:शुल्क होगी। कॉन्सर्ट की शुरुआत श्रीनगर के गायक काजी तौकीर करेंगे, जो 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' जीत चुके हैं। इसके बाद सोनू अपने कॉन्सर्ट 'लाइव ऑन डल लेक' की शोभा बढ़ाते दिखाई देंगे। कार्यक्रम में सोनू निगम अपने हिट गानों के साथ ही मोहम्मद रफी साहब के मशहूर गाने गाते दिखाई देंगे।

आयोजकों ने दर्शकों के लिए खाने-पीने की सुविधा मुहैया करवाई है। कुछ शुल्क देकर वह अपना पसंदीदा व्यंजन खा सकेंगे। बताया जा रहा है कि एक बार कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

