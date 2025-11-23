मनोरंजन

संगीत में 'देसी गर्ल' बन दुल्हनिया स्मृति मंधाना ने जमाया रंग, देखते रह गए पलाश मुच्छल

Nov 23, 2025, 06:59 AM

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट स्टार और विश्व कप विजेता स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल रविवार को शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। पलाश एक बॉलीवुड संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं।

21 नवंबर से शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और अब संगीत में स्मृति मंधाना का नया रूप देखने को मिला है, जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा। खुद दुल्हन ने अपने ही संगीत में स्टेज पर रंग जमा दिया।

शर्मीली सी दिखने वालीं स्मृति मंधाना ने अपने ही संगीत में डांस के मामले में बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। कपल के संगीत की नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दुल्हनिया स्मृति प्रियंका चोपड़ा के गाने "देसी गर्ल" पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। उनके साथ स्टेज पर उनके माता-पिता भी दिख रहे हैं, जो उनका बराबर साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ने सूफी अंदाज में सबके सामने पलाश के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया है। वीडियो में स्मृति 'ये तूने क्या किया' गाने के जरिए अपने दिल का हाल बता रही हैं। संगीत के सभी वीडियो बहुत प्यारे हैं।

अब संगीत दोनों का है, तो पलाश मुच्छल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने स्टेज पर स्मृति के लिए गाना भी गाया और रोमांटिक अंदाज में उनके साथ डांस भी किया। इससे पहले पलक मुच्छल का वीडियो भी सामने आया था। सिंगर ने संगीत की रात 'प्यारा भैया मेरा' गाने पर डांस कर सबका दिल जीत लिया है। पलक का डांस देखकर हर कोई इमोशनल नजर आया।

बता दें कि लंबे डेटिंग रिलेशनशिप के बाद स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने शादी का फैसला लिया है। स्मृति के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्हें डायमंड की रिंग के साथ प्रपोज किया। पलाश और स्मृति की मुलाकात भी म्यूजिक इवेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों की बातें शुरू हुईं और धीरे-धीरे रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। कपल रविवार को सांगली में सात फेरे लेगा। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी दोपहर को होगी। शादी में बहुत करीबी और सीमित लोगों को ही बुलाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो क्रिकेटर जगत से कई हस्तियां शामिल हो सकती हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

