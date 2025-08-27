मनोरंजन

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश नाकाम, गुरुग्राम एसटीएफ ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किए 5 शूटर

Aug 27, 2025, 04:51 AM

ग्रुरुग्राम, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गुरुग्राम में मशहूर सिंगर और रैपर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस केस में पुलिस ने बीती रात एक मुठभेड़ के बाद पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ गुरुग्राम के वजीरपुर इलाके में हुई।

जानकारी के अनुसार, बदमाश एक इनोवा गाड़ी में सवार थे और पुलिस को पहले से इनपुट मिला था कि ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से करीब 18 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में चार बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पांचवें आरोपी को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया।

गिरफ्तार बदमाशों पर आरोप है कि ये सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रच रहे थे। इससे पहले 14 जुलाई की रात को गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर फाजिलपुरिया की थार गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे।

वहीं, इन्हीं बदमाशों ने 4 अगस्त की रात को राहुल फाजिलपुरिया के करीबी माने जाने वाले रोहित शौकीन की हत्या भी कर दी थी। यह वारदात गुरुग्राम की पाम हिल्स सोसायटी के सामने हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पकड़े गए सभी आरोपी विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टरों रोहित सिरधानिया और दीपक नांदल के लिए काम कर रहे थे। इन गैंगस्टरों के निर्देश पर ही फाजिलपुरिया को निशाना बनाया जा रहा था।

फिलहाल चारों घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई बड़े आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।

--आईएएनएन

पीके/एएस

