सिंगर गुरु रंधावा ने थैले में भरा सारा सामान, शेयर किया फनी वीडियो

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले सिंगर गुरु रंधावा का 'अजुल' और 'पैन इंडिया' गाना हिट साबित हुआ है।

'अजुल' को शुरुआत में विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन 'पैन इंडिया' सॉन्ग सभी को पसंद आ रहा है, लेकिन इसी बीच सिंगर का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वे प्लेन से सामान इकट्ठा करते दिख रहे हैं।

सिंगर गुरु रंधावा करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके गुरुग्राम, हरियाणा और पंजाब में अलग-अलग घर हैं, फिर भी सिंगर फ्लाइट से सामान निकाल रहे हैं।

गुरु ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो पूरे स्वैग के साथ किताब, पैन, बादाम से भरी शीशी, चॉकलेट बॉक्स और तकिया तक थैले में भर रहे हैं। सिंगर ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "लैंडिंग से 5 मिनट पहले।" कुल मिलाकर सिंगर कितने भी अमीर हो जाएं, लेकिन अंदर से एक मिडिल क्लास इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है। फैंस भी सिंगर के वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

इससे पहले गुरु ने एक शूटिंग वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वो बंदूक से निशाना लगाते दिखे थे। सिंगर ने सटीक निशाना लगाया था।

गुरु रंधावा का 'पैन इंडिया' गाना काफी पसंद किया जा रहा है। गाना 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था और अब तक 32 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और गाना यूट्यूब पर टॉप 21 में ट्रेंड कर रहा है।

इससे पहले 'अजुल' गाना रिलीज हुआ था, जो विवादों में आ गया था। उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी और इमोशनल पोस्ट भी किए थे। 'अजुल' गाना भले ही विवादों में रहा, लेकिन यूट्यूब पर हिट साबित हुआ।

इसके साथ ही सिंगर को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए देखा गया था। उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ के वक्त पीड़ितों तक खाने-पीने का जरूरी सामान पहुंचाया था। सिंगर अपने स्तर से पंजाब में लगातार मदद पहुंचा रहे हैं और मदद करने की अपील कर रहे हैं।

-- आईएएनएस

पीएस/एबीएम