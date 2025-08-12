सिंगापुर में रजनीकांत का जादू, फर्म ने वर्कर्स को ‘कुली’ देखने के लिए दिया पेड हॉलिडे

चेन्नई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ स्टार और थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत की फिल्म 'कुली' रिलीज होने को तैयार है। यह फिल्म पूरी दुनिया में 14 अगस्त को रिलीज होगी। इसकी धूम विदेशों में भी देखी जा रही है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सिंगापुर की एक फर्म ने मूवी को देखने वाले अपने कर्मचारियों को पेड हॉलिडे देने का ऐलान किया है।

फर्म ने ऐलान किया है कि वो अपने तमिल कर्मचारियों को पहला शो देखने के लिए टिकट देगी। यही नहीं, वो उन्हें 30 सिंगापुरी डॉलर भी खाने-पीने पर खर्च करने के लिए देगी। कंपनी इसे श्रमिक कल्याण और तनाव प्रबंधन की गतिविधि के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर वायरल है। इस पर लोग जमकर कमेंट और लाइक कर रहे हैं।

इस फिल्म का एलबम कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था। इसमें ‘कुली डिस्को’, ‘चिकितु’, ‘उयिरनादी नानबने’, ‘आई एम द डेंजर’, ‘कोक्की’, ‘पावरहाउस’ और ‘मोबस्ता’ जैसे गाने हैं।

‘कुली’ से लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। बताया जा रहा है कि यह सबसे अधिक देशों में रिलीज होने वाली तमिल फिल्म भी है। लोकेश कनकराज की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हंसिनी एंटरटेनमेंट, जो इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा नाम है, फिल्म को वैश्विक स्तर पर रिलीज करने जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि उनका प्लान 100 से अधिक देशों में इसे रिलीज करने का है।

रजनीकांत के अलावा फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे बड़े स्टार्स भी हैं। अनिरुद्ध ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है। यह उनकी लोकेश के साथ चौथी फिल्म है।

फिल्म में रजनीकांत और सत्यराज की जोड़ी करीब 38 साल बाद साथ दिखाई देगी। दोनों को आखिरी बार फिल्म ‘मिस्टर भरत’ में साथ देखा गया था, जो 1986 में रिलीज हुई थी। 'कुली' रजनीकांत की 171वीं फिल्म है। यह फिल्म सोने की तस्करी के इर्द-गिर्द बनाई गई है।

