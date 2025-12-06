'सिंगल पापा' में नैनी के किरदार निभाने पर बोले दयानंद शेट्टी, 'पुरुष भी कर सकते हैं बच्चों की देखभाल'

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। दयानंद शेट्टी का नाम आते ही सबसे पहले 'दया दरवाजा तोड़ दो' ये डायलॉग याद आता है, लेकिन इस बार वह बिल्कुल अलग और भावुक अंदाज में दर्शकों के सामने आ रहे हैं। टीवी पर अपने मजबूत और गंभीर पुलिस इंस्पेक्टर की छवि बनाने वाले दयानंद अब एक ऐसे किरदार में दिखाई देंगे, जो ताकत से ज्यादा किसी की देखभाल पर आधारित है।

नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज 'सिंगल पापा' में वह एक नैनी का किरदार निभा रहे हैं। यह भूमिका उनके लिए बिल्कुल नई है।

दयानंद शेट्टी इस सीरीज में परबत सिंह नाम के नैनी की भूमिका में हैं, जो कुणाल खेमू के किरदार गौरव गहलोत के गोद लिए बच्चे अमूल की देखभाल करता है।

दयानंद ने कहा, ''मेरा यह किरदार अब तक के सभी रोल्स से बिल्कुल अलग है। परबत सिंह के अंदर बहुत स्नेह, गर्मजोशी और अपनापन है, और यही चीज इस भूमिका को मेरे लिए खास बनाती है। इस किरदार को निभाने का अनुभव बेहद खास रहा, क्योंकि इसमें भावनाएं, नरमी और मानवता सबसे ज्यादा दिखाई है।''

दयानंद शेट्टी ने कहा, "परबत सिंह की कहानी समाज के उन पुराने विचारों को चुनौती देती है जहां कुछ भूमिकाएं केवल महिलाओं या केवल पुरुषों के लिए मानी जाती हैं। समाज में किसी भी काम को करने के लिए जेंडर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ घर संभालने वाली या बच्चों की देखभाल करने वाली मानना गलत है; उसी तरह, यह सोचना भी गलत है कि पुरुष ऐसे काम नहीं कर सकते। महिलाएं जितनी आसानी से नैनी का काम कर सकती हैं, पुरुष भी उतनी ही दिल से किसी बच्चे की देखभाल कर सकते हैं।"

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''परबत सिंह का किरदार इसी सोच को दर्शाता है। वह अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार, आत्मविश्वासी और समर्पित है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं या वे उसके काम को कैसे देखते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि वह जिसे भी संभाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। परबत अपने काम को इतनी गंभीरता और प्यार से करता है कि उसके आसपास कोई भी उससे बेहतर नहीं होता, और उसे इसी बात पर गर्व है।''

सीरीज 'सिंगल पापा' की कहानी गौरव गहलोत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी उम्र तो ज्यादा है, लेकिन हरकतें बच्चे जैसी हैं। तलाक के बाद वह एक बच्चा गोद लेने का फैसला लेता है। इस फैसले से उनका परिवार पूरी तरह चौंक जाता है। परिवार के लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति अभी तक अपनी चीजें तक संभालकर नहीं रख पाता, वह एक बच्चे को कैसे संभालेगा। यही उलझन और हड़कंप कहानी में हास्य और ड्रामा दोनों लेकर आता है।

सीरीज़ में दयानंद शेट्टी के साथ मनोज पाहवा, कुणाल खेमू, प्राजक्ता कोली, नेहा धूपिया और आयशा रजा मिश्रा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

'सिंगल पापा' 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी