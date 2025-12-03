'सफलता खामोशी के साथ आती है', गीता कैलासम ने साझा किया 'अंगम्माल' का शूटिंग अनुभव

चेन्नई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा में अक्सर छोटे-छोटे गांवों की कहानियों को बड़े भावनात्मक अंदाज में पेश किया जाता है और इस बार दर्शकों के सामने एक ऐसी ही संवेदनशील कहानी लेकर आ रही है फिल्म 'अंगम्माल'। यह फिल्म केवल एक पारिवारिक झगड़े या सामाजिक विवाद की कहानी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, परंपरा और आत्म-सम्मान को बारीकी से दिखाती है।

फिल्म का निर्देशन और स्क्रीनप्ले विपिन राधाकृष्णन ने किया है। कहानी तमिलनाडु के एक छोटे गांव की पृष्ठभूमि में सेट की गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मां का पारंपरिक पहनावा, जो बिना ब्लाउज के पहना जाता है, उसके परिवार में विवाद का कारण बन जाता है। यह छोटी-सी परिस्थिति धीरे-धीरे बड़े भावनात्मक मुद्दों की ओर बढ़ती है और दर्शकों को यह एहसास कराती है कि महिलाओं का जीवन परंपरा से प्रभावित होने के बावजूद उनके आत्म-सम्मान और मजबूती से भरा होता है।

फिल्म में अभिनेत्री गीता कैलासम मुख्य भूमिका में हैं, जिन्होंने अंगम्माल का किरदार निभाया है।

अपने रोल को लेकर गीता ने बताया कि उन्होंने इस किरदार को पूरी तरह ईमानदारी से निभाया। उन्होंने अंगम्माल की चुप्पी, गर्व और भावनाओं में खुद को खो दिया। फिल्म की शूटिंग ग्रामीण इलाकों में की गई। वहां के लोगों के साथ रहकर उनके जिंदगी के अनुभवों को अपने अभिनय में उतारा गया। इस अनुभव ने हर फ्रेम में उनकी परफॉर्मेंस को शानदार बना दिया।

गीता कैलासम ने निर्देशक विपिन राधाकृष्णन की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा, "निर्देशक ने मुझे किरदार को खुलकर जीने का अवसर दिया, जिससे मैं अपने अभिनय में प्राकृतिकता और सहजता ला पाई। उन्होंने फिल्म में सिंक-साउंड तकनीक पर विशेष ध्यान दिया। हर सांस और हर हलचल को वास्तविक समय में रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमरा और साउंड टीम ने अदृश्य कलाकारों की तरह काम किया और गांव की असली जिंदगी को पर्दे पर उतारा। इस अनुभव ने एहसास दिलाया कि सफलता खामोशी के साथ मजबूती से आती है।"

उन्होंने कहा, ''यह फिल्म सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्म-सम्मान और परंपराओं के बीच संतुलन की कहानी है। दर्शक इस फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं कि यह उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी और साथ ही भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करेगी। फिल्म का अनुभव दर्शकों को यह समझाएगा कि कभी-कभी असली ताकत चुपचाप खड़ी होती है, और जीवन की सच्चाई को महसूस कराना ही सबसे बड़ी कला होती है।''

'अंगम्माल' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

