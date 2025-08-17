सफलता हो या असफलता, मैंने हर अनुभव से सबक लेने का प्रयास किया: शरद मल्होत्रा

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। 'बनूं मैं तेरी दुल्हन' जैसे टीवी शो का हिस्सा रहे एक्टर शरद मल्होत्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने 20 साल पूरे कर लिए हैं। 2 दशक के अपने इस सफर को एक्टर ने शानदार बताया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में शरद ने अपने अभिनय सफर की छोटी-बड़ी उपलब्धियां गिनाईं।

शरद ने कहा, "मेरे एक्टिंग का सफर अद्भुत रहा है। मेरा मानना है कि उतार-चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं और इनके बिना सफलता का स्वाद अधूरा रहता है, और यह भी सच है कि असफलताएं हमें और मजबूत बनाती हैं।"

शरद ने आगे बताया कि उन्होंने जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों देखी, लेकिन हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और सच्चाई यदि कुछ है तो वो सिर्फ वर्तमान पल में है। कल का कोई भरोसा नहीं है, जैसे हमारी यह बातचीत है, किसी से मिलना, या ऐसी ही कई अहम चीजें।"

करियर की शुरुआत में शरद की 'चॉकलेटी बॉय' की इमेज बन गई थी, लेकिन बाद में इस इमेज को तोड़ते हुए वह 'महाराणा प्रताप' जैसे शो का हिस्सा बने, जिसमें वह मैच्योर और गंभीर किरदार में नजर आए थे। इस बदलाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, "मुझे 'चॉकलेटी बॉय' का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मैंने शुरुआत में रोमांटिक किरदार किए और बाद में गंभीर भूमिकाएं निभाईं। मेरे दर्शकों ने मुझे हर किरदार में पसंद किया, और मैं खुद को लकी मानता हूं कि मुझे हर तरह के किरदार पर्दे पर निभाने के मौके मिले और दर्शकों को हर किरदार भाया।

शरद मल्होत्रा ने साल 2004 में 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' से करियर की शुरुआत की थी। वह सीरियल 'बनू मैं तेरी दुल्हन' से फेमस हुए। इसके अलावा, वह 'कसम तेरे प्यार की' और 'नागिन 5' के साथ ही साल 2012 में आई 'फ्रॉम सिडनी विद लव' से फिल्मी करियर की शुरुआत भी कर चुके हैं।

--आईएएनएस

एमटी/केआर