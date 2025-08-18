सफलता हो या असफलता, महत्वपूर्ण है साहस के साथ आगे बढ़ना: अनुपम खेर

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म निर्देशक- अभिनेता अनुपम खेर फिल्म जगत का सफल चेहरा हैं। कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे खेर का मानना है कि जिंदगी में हार-जीत और सफलता-असफलता ये आती-जाती रहती हैं, मगर जिंदगी इनसे रुकती नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमेशा आगे बढ़ते रहने का साहस है। अनुपम खेर ने जिंदगी के उतार-चढ़ाव पर अपनी प्रेरणादायक सोच साझा की।

इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों के साथ अनुपम खेर ने बताया कि कोई सफल होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे जिंदगी में असफलता नहीं आएगी। जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी पड़ी है। अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, “सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, महत्वपूर्ण तो आगे बढ़ते रहने का साहस है।"

अनुपम खेर का यह संदेश प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुपम खेर ने अपने चार दशक लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अनुपम खेर 'विजय 69', 'द सिग्नेचर', 'द वैक्सीन वॉर', 'शिव शास्त्री बल्बोआ', 'ऊंचाई', 'तन्वी द ग्रेट', 'इमरजेंसी', 'मेट्रो... इन दिनों', और 'तुमको मेरी कसम' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्मों पर नजर डालें तो उनके पास अनटाइटल्ड फिल्म भी है, जिसमें वह पैन-इंडिया स्टार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं, जिसे हनु राघवपुडी निर्देशित कर रहे हैं।

खेर जल्द ही डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में नजर आएंगे। फिल्म में अभिनेता महात्मा गांधी की भूमिका में हैं।

15 अगस्त के खास मौके पर मेकर्स ने अनुपम खेर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें वह बापू के प्रतिष्ठित किरदार में दिख रहे हैं। यह फिल्म साल 1946 के दंगों और डायरेक्ट एक्शन डे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भारत के विभाजन की त्रासदी को पर्दे पर पेश करती है। ट्रेलर में अनुपम खेर के सामने आए किरदार की झलक को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी कई अभिनेताओं ने सिल्वर स्क्रीन पर महात्मा गांधी की भूमिका को जीवंत किया है।

फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

