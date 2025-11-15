मनोरंजन

Saeed Jaffrey Tribute : अभिनेता सईद जाफरी की पुण्यतिथि पर जैकी श्रॉफ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

जैकी श्रॉफ ने सईद जाफरी को पुण्यतिथि पर याद कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि
Nov 16, 2025, 06:54 AM
अभिनेता सईद जाफरी की पुण्यतिथि पर जैकी श्रॉफ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुंबई: अपनी अभिनय से देश-विदेश में परचम लहराने वाले अभिनेता सईद जाफरी की पुण्यतिथि शनिवार को थी। इस मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर सईद की तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने अभिनेता को याद करते हुए लिखा, "सईद जाफरी की पुण्यतिथि में हम उनको याद करते हैं।"

सईद ने अपने फिल्मी सफर में 150 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिनमें हिंदी के साथ-साथ ब्रिटिश और अमेरिकन भी शामिल हैं। वहीं अभिनेता को ब्रिटिश और कनाडाई फिल्म अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है, जिससे वे पहले एशियाई कलाकार भी बने हैं।

अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में इंग्लिश अनाउंसर से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1951 में फ्रैंक ठाकुरदास और बैंजी बेनेगल के साथ मिलकर अंग्रेजी थिएटर कंपनी यूनिटी थिएटर की शुरुआत की और बाद में फिल्म 'गुरु' से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा।

इसके बाद उन्होंने 'गांधी', 'शतरंज के खिलाड़ी', 'चश्मे-बद्दूर', 'हीना', 'दिल', और 'मासूम' जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया था। इसी के साथ ही उन्होंने 'दी विल्बी कॉन्सिपिरेसी', 'दी मैन हू वुड बी किंग', 'स्फिंक्स' और 'अ पैसेज टू इंडिया' जैसी हॉलीवुड फिल्में की हैं।

अभिनेता ने पहली शादी मधुर से की थी, लेकिन ये शादी कुछ ही दिन चल पाई थी। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक थिएटर के सिलसिले को लेकर हुई थी। दरअसल, अंग्रेजी थिएटर कंपनी यूनिटी थिएटर की शुरुआत करने के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मधुर बहादुर ने सईद के थिएटर के पहले नाटक द ईगल हैज टू हेड्स में राजकुमारी का किरदार निभाया था।

इसके दो साल बाद मधुर ने भी ऑल इंडिया रेडियो में डीजे (डिस्क जॉकी) की नौकरी जॉइन की। इसी दौरान वे एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने साल 1958 में शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं थी और बाद में दोनों ने तलाक ले लिया।

--आईएएनएस

 

 

