मनोरंजन

Sachin Pilgaonkar Film : ‘आशी ही बनवा बनवी’ ने पूरे किए 37 साल, सचिन पिलगांवकर ने ताजा की यादें

सचिन पिलगांवकर ने 'आशी ही बनवा बनवी' के 37 साल पूरे होने पर जताया आभार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 24, 2025, 02:39 AM
‘आशी ही बनवा बनवी’ ने पूरे किए 37 साल, सचिन पिलगांवकर ने ताजा की यादें

मुंबई: मशहूर अभिनेता और निर्देशक सचिन पिलगांवकर की आइकॉनिक मराठी कॉमेडी फिल्म ‘आशी ही बनवा बनवी’ को लगभग 37 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिए पुरानी यादों को ताजा किया है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़ी यादें और दर्शकों के प्रति आभार जताया है।

सचिन ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "37 साल हो गए 'आशी ही बनवा बनवी' को। बनवी की कितनी खूबसूरत यादें। दर्शकों का ढेर सारा प्यार।"

पोस्ट की गई तस्वीरों के साथ उन्होंने सह-कलाकारों को टैग किया।

इन तस्वीरों में सचिन और साथी कलाकार के साथ हंसी-मजाक भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो फिल्म की मजेदार कहानी की याद दिला रहे हैं। वहीं, उन्होंने फिल्म का एक गाना भी पोस्ट किया।

'आशी ही बनवा बनवी' एक मराठी कॉमेडी फिल्म है, जो 23 सितंबर 1988 को महाराष्ट्र में रिलीज हुई थी। सचिन पिलगांवकर द्वारा निर्देशित फिल्म को किरण शांताराम ने प्रोड्यूस किया था।

यह फिल्म अपने समय की सबसे सफल और लोकप्रिय फिल्मों में से एक है और आज भी इसे एक प्रतिष्ठित मराठी कॉमेडी फिल्म माना जाता है।

फिल्म में अशोक सराफ, सचिन पिलगांवकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सिद्धार्थ रे, अश्विनी भावे, सुप्रिया पिलगांवकर, प्रिया अरुण बेर्डे, निवेदिता जोशी सराफ, नयंतारा, विजु खोटे और सुधीर जोशी जैसे कलाकार शामिल थे।

सचिन पिलगांवकर ने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक और गायक के रूप में हिंदी, मराठी, कन्नड़ और भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। साथ ही, टीवी की दुनिया में भी उन्होंने कमाल किया। 'तू तू मैं मैं' और 'कड़वी खट्टी मीठी' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। न सिर्फ एक अभिनेता, बल्कि एक निर्देशक के रूप में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। सचिन पिलगांवकर की यह यात्रा लोगों के लिए प्रेरणादायक है।

 

Marathi CinemaIndian CinemaAshi Hi Banwa BanwiSachin PilgaonkarMarathi actorsClassic comedy filmfilm anniversary

Related posts

Loading...

More from author

Loading...