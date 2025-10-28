सचिन सांघवी यौन उत्पीड़न केस: पीड़िता के वकील ने जारी किया आधिकारिक बयान

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। संगीतकार सचिन सांघवी यौन उत्पीड़न केस की लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। अब पीड़िता के वकील निशांत जौहरी ने इस मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है।

साथ ही, उन्होंने मीडिया से अपील की है कि इस केस की रिपोर्टिंग करते समय थोड़ा संयम रखें और इसे सनसनीखेज बनाने से बचें।

बयान में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील निशांत जौहरी ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाने की अपनी मंशा दोहराई। उन्होंने कहा, "हम अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी कदम उठाने को तैयार हैं। अभी मामला कोर्ट में है, इसलिए और कुछ नहीं कहेंगे। मीडिया से विनम्र अनुरोध है कि पीड़िता की गरिमा, निजता और भलाई का ध्यान रखते हुए संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग करें।"

बता दें कि लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी सचिन-जिगर के सदस्य सचिन सांघवी पर कुछ दिनों पहले एक महिला ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद सचिन को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और मामला अब कोर्ट में है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गायक और संगीतकार सचिन को एक महिला को एक म्यूजिक एल्बम में काम और शादी का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता 20 साल की एक महिला है, उसने बताया कि वह पहली बार फरवरी 2024 में सचिन सांघवी के संपर्क में आई थी, जब उन्होंने उसे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा था। गायक-संगीतकार ने कथित तौर पर उसे अपने संगीत प्रोजेक्ट में एक मौका देने का वादा किया था, और दोनों जल्द ही फोन पर बातचीत करने लगे।

अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि सांघवी ने बाद में उसे अपने स्टूडियो में बुलाया, जहां उसने शादी का प्रस्ताव रखा और कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया।

हालांकि, सचिन सांघवी के वकील आदित्य मिठे ने शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, उनका खंडन किया। मीडिया को दिए एक बयान में मिठे ने जोर देकर कहा कि एफआईआर में दर्ज दावे निराधार हैं और उनके कोई ठोस सबूत नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई दम नहीं है।

