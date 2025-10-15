सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स में आम्रपाली दुबे और निरहुआ का दबदबा, दोनों को मिला अवॉर्ड

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा में आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की जोड़ी सबसे पॉपुलर में से एक है।

दोनों ने एक साथ इतनी सारी फिल्में की हैं कि फैंस दोनों स्टार्स को असल में पति-पत्नी मानने लगे थे, लेकिन अब आम्रपाली दुबे और निरहुआ को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए पुरस्कारों से नवाजा गया है…।

आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम के जरिए सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स मिलने की जानकारी शेयर की। उन्होंने एक पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिपोस्ट किया, जिसमें लिखा है, "बेस्ट एक्टर दिनेश लाल यादव और बेस्ट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे।" दोनों को सबरंग अवॉर्ड्स फिल्म 'फसल' के लिए मिला है। इसके अलावा दोनों को बेस्ट जोड़ी 2025 के लिए भी सम्मानित किया गया है। फैंस भी अपने फेवरेट स्टार्स आम्रपाली और निरहुआ को अवॉर्ड मिलने पर बधाई दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, जय हो... भोजपुरिया दिलों की धड़कन को दिल से बधाई, ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहिए।

आम्रपाली दुबे और निरहुआ की फिल्म 'फसल' ने सिनेमाघरों से लेकर सोशल मीडिया तक पर धमाल मचाया था। फिल्म को सिनेमाघरों में तो अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन फिल्म के गाने भी सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए गए। इसका गाना "मरून कलर सड़िया" इतना वायरल हुआ कि गाने पर अब तक 292 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। फिल्म को अभी यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन फैंस बेसब्री से रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

हर साल आम्रपाली को अपने बेहतरीन काम के लिए अवॉर्ड मिलते हैं। साल 2024 में उन्हें यूपीएए अवॉर्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। वर्क फ्रंट की बात करें तो आम्रपाली की बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। उनकी फिल्में 'रोजा', 'मातृ देवो भव:', और 'सीआईडी बहू' रिलीज होने वाली हैं, जबकि एक्ट्रेस की 'साइकिल वाली दीदी', 'सास बहू और यमराज', 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा', 'निरहुआ हिंदुस्तानी', और 'मेरे हसबैंड की शादी' रिलीज हो चुकी हैं।

वहीं, निरहुआ 'पटना से पाकिस्तान-2' और हॉरर कॉमेडी फिल्म 'हे राम' में दिखने वाले हैं। निरहुआ फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। भले ही अब वो आजमगढ़ से सांसद नहीं हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता की सेवा का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। उनका नया गाना "आई लव बुलडोजर बाबा" भी सुर्खियां बटोर रहा है।

