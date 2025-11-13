सुभाष घई ने की नाती रणवीर की तारीफ, बोले- '14 साल की उम्र में ही एक अच्छा विद्यार्थी'

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक सुभाष घई अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए बुधवार को अपने नाती की खूबी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताईं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में उनका पोता रणवीर केरल के खेतों में गार्डनिंग करता दिख रहा है। सुभाष घई ने तस्वीरों के साथ एक प्यारा सा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने रणवीर के बारे में बताया।

उन्होंने लिखा, "मेरा नाती रणवीर केरल के खेतों में पेड़-पौधों की खोज कर रहा है। वह उस हर चीज की खोज करता है।"

उन्होंने लिखा, "उसके माता-पिता मेघना घोष पुरी और राहुल पुरी को बहुत-बहुत बधाई, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही उसे एक अच्छा विद्यार्थी बना दिया है। हमें उस पर बहुत गर्व है। रणवीर आपको भगवान आशीर्वाद दें और आप यूं ही ऊंचाईयों को छूते रहें।"

निर्देशक सुभाष घई अक्सर परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के लिए भी पोस्ट करते रहते हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर राय व्यक्त करते हैं और ये चीजें उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं।

कर्मा, सौदागर, मेरी जंग, राम-लखन ने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दिया था।

सुभाष घई को बॉलीवुड का 'शोमैन ऑफ द मिलेनियम' भी कहा जाता है। वे निर्देशक, प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता शुरुआत की थी। उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में 'तकदीर' और 'आराधना' में साइड रोल किए हैं। इसके बाद वे 1970 की फिल्म 'उमंग' और 'गुमराह' में मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

इसके बाद उन्होंने फिल्म 'कालीचरण' से निर्देशन में कदम रखा और फिर इसके बाद उन्होंने 'मेरी जंग', 'विधाता', 'राम लखन', 'खलनायक', 'सौदागर', 'कर्मा', 'ताल' और 'परदेस' जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाईं, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम