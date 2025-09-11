मनोरंजन

सुभाष घई ने फिल्म सिटी में गणेश महोत्सव में लिया हिस्सा, तस्वीर की पोस्ट

Sep 11, 2025, 06:35 AM

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर फिल्म निर्देशक सुभाष घई हाल ही में मुंबई के फिल्म सिटी में आयोजित गणेश महोत्सव में शामिल हुए। इस खास अवसर पर उन्होंने फिल्म सिटी को जल्द ही महाराष्ट्र का 'कला गांव' बनाने की बात पर जोर दिया।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह गणेश महोत्सव के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मानित होते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "फिल्म सिटी में गणेश महोत्सव में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात थी। इस मौके पर हमने महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक स्वाती माहसे पाटिल के साथ मिलकर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और फिल्म सिटी को महाराष्ट्र का कला गांव बनाने की दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया।"

फैंस उनकी खास पहल की काफी तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स उनके लिए हार्ट और फायर के इमोजी भी शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सुभाष घई सर, हमें आप पर गर्व है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की जरूरत है।"

निर्देशक ने इससे पहले अपने घर पर एक यादगार शाम का आयोजन किया था। इस खास मौके पर उनके घर पर फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं, जहां उन सब ने हिंदी सिनेमा और फिल्म व्यापार में आ रहे बदलावों पर खुलकर बातचीत की थी।

सुभाष ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसमें उनके साथ मशहूर फिल्म विश्लेषक कोमल नाहटा, निर्देशक मोहित सूरी, डायलॉग राइटर रोहन शंकर और उनकी टीम के अन्य सदस्य नजर आए थे।

निर्देशक ने इसके कैप्शन में लिखा था, "मेरे घर पर दोस्तों के साथ ढेर सारी हंसी-मजाक और फिल्म मेकिंग को लेकर गंभीर चर्चा हुई। कोमल नाहटा, मोहित सूरी, रोहन शंकर और मेरी टीम के साथ यह मुलाकात मास्टरक्लास जैसी बन गई। हमने गपशप की, ड्रिंक्स लिए और सिनेमा के बदलते दौर पर विचार साझा किए। यह वाकई एक शानदार और प्रेरणादायक शाम थी।"

