'सुबह 4.30 बजे तक काम करते हैं एआर रहमान', इम्तियाज अली ने किया खुलासा

मुंबई, 31 मई (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने म्यूजिक रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के मंच पर बातचीत के दौरान संगीतकार ए. आर. रहमान के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा जाहिर की।

फिल्ममेकर ने बताया कि इस उम्र में म्यूजिक उस्ताद म्यूजिक के लिए अपने प्यार के लिए देर रात तक कितनी मेहनत करते हैं।

इम्तियाज अली ने फैंस को रहमान के म्यूजिक के प्रति लगातार डेडिकेशन की एक झलक भी दिखाई, और कंपोजर के स्टूडियो में हाल ही में देर रात के वर्क सेशन को याद करते हुए बताया, "और जिस तरह से, मुझे लगता है कल रात को हम काम कर रहे थे; कल मैं आपके स्टूडियो में सुबह 4.30 बजे था।"

बातचीत में हल्का-फुल्का टच देते हुए, ए. आर. रहमान ने मजाक में कहा, 'पहली बार मुझे नींद आ रही थी।'

दोनों से बात करते हुए, होस्ट हर्ष लिम्बाचिया ने उनके कोलेबोरेशन की तारीफ की और कहा, "इम्तियाज सर, मुझे लगता है कि रहमान सर के साथ आपकी यह 5वीं फिल्म है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब भी आप दोनों साथ आते हैं, तो ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है कि हम इन गानों को लगातार सुनते हुए हमेशा उसी शांत मूड में रह सकते हैं।"

तारीफ का जवाब देते हुए, इम्तियाज अली ने कहा, "यह मैजिक शुरू से ही बन रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लान किया था कि मैजिक तभी शुरू होगा जब मैं आऊंगा। पहले गाने से लेकर अब तक, हर गाना कुछ नया रहा है।"

फिल्ममेकर ने आगे बताया कि रहमान के लिए मेरी तारीफ पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुई है। मैं पहले रहमान सर का जितना बड़ा फैन था, मैं पक्का कह सकता हूं कि उनके साथ पांच फिल्में करने के बाद, मैं उनका और भी बड़ा फैन बन गया हूं।

इम्तियाज अली ने फिर ऑस्कर-विनिंग कंपोजर के म्यूजिक के लिए पैशन की तारीफ करते हुए कहा, "लेकिन नींद आने के बावजूद, वह उठकर कीबोर्ड पर चले जाते थे। म्यूजिक के लिए प्यार, यह बहुत गहरा है। मुझे लगता है कि उस तरह की तारीफ, उनकी कला के लिए प्यार, रहमान सर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और मैं देख रहा हूं कि हर बार जब मैं उनके साथ काम करता हूं, हर दिन जब मैं उनके साथ काम करता हूं, तो मुझे कुछ नया पता चलता है जिसे मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूं। मुझे जो यह मौका मिला है, उसके लिए मैं सच में आभारी हूं।"

फिल्ममेकर ने रहमान के बनाए अपने पसंदीदा गानों में से एक के बारे में बात करते हुए पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने कहा, "मेरे लिए, ऐसा ही एक गाना है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, 'आजमा ले।' अगर किसी ने उस गाने को ठीक से नहीं समझा है और उसका पूरा मजा नहीं लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे सुनें। टैक्सी नंबर 9211 का गाना 'आजमा ले', शेखर रवजियानी ने गाया है। यह एक बहुत सुंदर गाना है।"

--आईएएनएस

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