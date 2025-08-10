Saba Ali Khan Raksha Bandhan: रक्षा बंधन पर सैफ अली खान के लिए बहन सबा ने लिखा स्पेशल मैसेज, कुणाल खेमू को भी बताया भाई

मुंबई: बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने उन्हें रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भाई के नाम खास संदेश लिख दिल की बात साझा की है।

रक्षा बंधन पर सैफ अली खान के लिए बहन सबा ने लिखा स्पेशल मैसेज, कुणाल खेमू को भी बताया भाई

शनिवार को एक्टर की बहन ने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। इनके कैप्शन में उन्होंने भाई के लिए प्यारा सा नोट भी लिखा। साथ में उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की।

सबा ने लिखा, "राखी मुबारक, मेरे भाई को... भाई, साथ में पलते-बढ़ते हमने अपनी-अपनी जिंदगी जी है। हम अपनी दुनिया में खासा व्यस्त भी रहे, फिर भी कुछ पलों को यादगार बनाने का समय निकाल ही लिया। मैं हमेशा आपसे प्यार करती हूं, और आपके साथ खड़ी हूं! मुझे यकीन है कि आप भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरी दुआएं और प्रार्थना आपकी रक्षा करेंगी। आज की अप्रत्याशित दुनिया में मैं आपकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हूं। मेरी शुभकामनाएं। कमल, मेरे दूसरे भाई के लिए भी यही! तुम एक रत्न रहे हो, और मैं हर पल को संजो कर रखती हूं।"

उन्होंने कुणाल खेमू के लिए भी पोस्ट लिखी। सबा ने लिखा, "कुणाल खेमू, मुझे आप पर बहुत गर्व है, और आप एक ऐसे भाई हो जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूं! और मेरे सभी प्यारे कजिन... आप सब कमाल हो! सोहा और बेबो... आपको भी इस दिन की ढेरों बधाई... दोनों को बहुत प्यार! सारा और इग्गी की पहली राखी की कुछ पुरानी तस्वीरें। भाई और अब्बा के एक फॉलोअर द्वारा शेयर की गई मेरी पसंदीदा तस्वीर, हैप्पी रक्षाबंधन।"

रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त ने भी दोनों बहनों, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने बहनों को अपनी ताकत बताया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के साथ तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "प्रिया और अंजु, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरी बहनें हो। रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

दूसरी तरफ, अभिनेता अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहनों के साथ कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "छह बहनों का मतलब है छह गुना ड्रामा, मस्ती, लड़ाई-झगड़े और हंसी-मजाक… लेकिन साथ ही बेहिसाब प्यार भी। रक्षा बंधन की शुभकामनाएं।"