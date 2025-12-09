'सब कुछ बयां कर देता है इतनी मोहब्बत से देख पाना', शादी की सालगिरह पर शबाना आजमी ने किया पोस्ट

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शबाना आजमी और मशहूर लेखक-गीतकार जावेद अख्तर का रिश्ता लंबे समय से लोगों के लिए मिसाल रहा है और समय के साथ दोनों का प्यार और ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है।

इसका अंदाजा शबाना आजमी की सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। मंगलवार को दोनों अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं।

अभिनेत्री ने जावेद अख्तर को विश करते हुए इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो में दोनों एक-दूसरे की ओर प्यार से देख रहे हैं। फोटो के साथ शबाना ने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, "41 साल की शादी के बाद भी एक-दूसरे को इतनी मोहब्बत से देख पाना ही सब कुछ बयां कर देता है... हैप्पी एनिवर्सरी जादू।"

पोस्ट शेयर करने के बाद अभिनेत्री और जावेद अख्तर के साथी कलाकारों और फैंस ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर और अनिल कपूर ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। फराह खान ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, "शादी की सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से 1984 में शादी की थी। जावेद अख्तर की ये दूसरी शादी थी। जावेद अख्तर ने इससे पहले हनी ईरानी से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए थे। जावेद अख्तर और हनी ईरानी के दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं। शादी के बाद शबाना ने दोनों को सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। शबाना अक्सर सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

शबाना आजमी जल्द ही निर्देशक संतोषी की एक्शन ड्रामा “लाहौर 1947” में दिखाई देंगी। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा समर्थित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल जैसे शानदार कलाकार हैं।

