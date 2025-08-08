Pratik Gandhi Web Series: रजत कपूर को प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा ने बताया 'शानदार एक्टर'

मुंबई: अपकमिंग वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' में अभिनेता प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा के साथ रजत कपूर नजर आएंगे। इस सीरीज में रजत एक जासूस की भूमिका में हैं। प्रतीक और सनी ने उनके एक्टिंग स्किल की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार अभिनेता बताया।

प्रतीक गांधी ने रजत के साथ काम करने के अनुभव को साझा करते हुए कहा, "उनके साथ काम करना शानदार रहा। उनकी अभिनय शैली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे ज्यादा तैयारी नहीं करते और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उनके साथ हर सीन के लिए काम करना आसान था। जिस तरह से वह डायलॉग्स और सीन को समझते और निभाते हैं, वह बेहद सहज है।"

वहीं, सनी हिंदुजा ने कहा कि भले ही उन्हें रजत के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी मुलाकात हुई और वह उनके अभिनय के कायल हैं। सनी ने कहा, "रजत अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं। आप स्क्रीन पर सिर्फ किरदार देखते हैं, रजत नहीं। उनका अभिनय सहज दिखता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है। मैं उनकी कला को और जानना चाहता हूं। वे वाकई शानदार हैं।"

"सारे जहां से अच्छा" एक जासूसी सीरीज है, जो 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह सीरीज भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच की खुफिया जंग को दिखाती है।

कहानी रॉ एजेंट विष्णु शंकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पाकिस्तान में एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। उस दौर में हर रणनीतिक कदम वैश्विक परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा सकता था।

सीरीज में प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, रजत कपूर के साथ सुहैल नायर, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम और अनूप सोनी जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं।

सीरीज का निर्माण गौरव शुक्ला ने किया है और भवेश मंडालिया क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। यह सीरीज स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

रजत कपूर के बारे में बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1989 में समानांतर सिनेमा से की थी, वह कुमार शाहनी की फिल्म 'खयाल गाथा' में नजर आए। वह 'प्राइवेट डिटेक्टिव: टू प्लस टू प्लस वन' से निर्देशन की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं, जिसमें इरफान खान और नसीरुद्दीन शाह भी हैं। रजत को पहचान फिल्म 'दिल चाहता है' और मीरा नायर की 'मॉनसून वेडिंग' से मिली।

साल 2007 में उन्होंने यूके की टीवी फिल्म 'द लास्ट डेज ऑफ द राज' में मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाया था।