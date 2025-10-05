Rupali Ganguly : सोशल मीडिया पर 'इंतहा हो गई इंतजार की' पर बनाया वीडियो, रुपाली ने ट्रेंड फॉलो कर किया पोस्ट

मनोरंजन

Oct 05, 2025, 03:06 PM
मुंबई: आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स का मिजाज समझना मुश्किल है। कभी कोई वॉइसओवर वायरल हो जाता है, तो कभी पुराने जमाने के गाने दिलों पर छा जाते हैं। इन दिनों मशहूर गाना 'इंतहा हो गई इंतजार की' सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। इसी कड़ी में टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने भी इस ट्रेंड को अपनाते हुए वीडियो पोस्ट किया है।

इस गाने पर तमाम लोग रील्स बना रहे हैं और सेलेब्रिटीज भी इस ट्रेंड में पीछे नहीं हैं। ऐसे में अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने भी ट्रेंड फॉलो किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर गाना 'इंतहा हो गई इंतजार की' पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ वीडियो पोस्ट किया।

रुपाली, जो 'अनुपमा' जैसे लोकप्रिय धारावाहिक के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने वीडियो पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "पुरानी चीजों का अपना एक खास जादू होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। कभी-कभी पुराने जमाने की चीजें ही सबसे ज्यादा शानदार लगती हैं।"

'इंतहा हो गई इंतजार की' गाना 1984 की फिल्म 'शराबी' का हिस्सा है और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इस गाने की धुन और गहरे बोल लोगों को फिर से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड तब और मजबूत हुआ, जब कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने इस पर अपने अनोखे अंदाज में रील्स बनाईं।

रुपाली के फैंस ने उनके इस वीडियो की जमकर तारीफ की है। कमेंट्स में लोग उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। यह ट्रेंड न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को भी पुराने गानों की खूबसूरती से रू-ब-रू करा रहा है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो राजन शाही द्वारा निर्देशित स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। 'अनुपमा' की शुरुआत 13 जुलाई 2020 को हुई थी। रुपाली को 'अनुपमा' से पहले 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे सीरियल में भी देखा जा चुका है।

रुपाली अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। दरअसल, अभिनेत्री पर उनके पति की पहली पत्नी की बेटी ईशा वर्मा ने कई संगीन आरोप लगाए थे। ईशा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि रुपाली काफी कंट्रोलिंग हैं। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पिता से दूर कर दिया।

 

 

