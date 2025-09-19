मनोरंजन

Rupali Ganguly Photos : रुपाली गांगुली का देसी लुक, मोरपंख के साथ पोज देते आईं नजर

रुपाली गांगुली का पारंपरिक लुक फैंस के दिलों पर छा गया
Sep 19, 2025, 02:58 AM
मुंबई: टेलीविजन अभिनेत्री रुपाली गांगुली अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट या फिर अपने सीरियल को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने गुरुवार को कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

पोस्ट की गई तस्वीरों में रुपाली एक नई-दुल्हन की तरह लग रही हैं, उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, जिसमें गोल्डन वर्क है। वहीं, उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पेयर किया, जिसमें सफेद मोती गले हैं। हाथों में गोल्डन कंगन के साथ उंगलियों में भी सोने की अंगूठी पहन रखी है। बालों को रुपाली ने खुला छोड़ रखा है। कानों में गोल्डन ईयररिंग्स ने उनके चेहरे को और निखार दिया है, जबकि माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर ने उन्हें परंपरागत लुक दिया है।

तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर में वह सोफे पर बैठकर, नजरें नीचे झुकाए, हाथ में मोर पंख थामे, शर्मीली मुस्कान बिखेरते हुए पोज दे रही हैं। वहीं, दूसरी फोटो में वह सौम्य अदाओं से मोर पंख को देखते हुए पोज दे रही हैं और तीसरी में वह मोर पंख को सिरहाने से छूते हुए एक रहस्यमयी मुद्रा में कैद हैं, मानो कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। बाकी तस्वीरों में वह कभी मोर पंख को हल्के से पकड़कर कोमल पोज दे रही हैं, तो कभी दरवाजे की चौखट पर सहारा लेकर खड़ी हैं। एक फोटो में कमरे पर बैठीं रुपाली की मुस्कान इतनी सरल है कि दर्शक खुद को उनकी दुनिया में खोने से रोक नहीं पाते।

तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में उन्होंने लिखा, "परंपरा में सजी हुई, कृतज्ञता में लिपटी हुई।"

रुपाली का ये अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है और वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं, फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि तस्वीरें उनके सेट 'अनुपमा' की हैं।

'साराभाई वर्सेज साराभाई' से लेकर 'अनुपमा' तक, उन्होंने हमेशा दर्शकों के दिलों में बसने का जादू बिखेरा है। अभिनेत्री इन दिनों स्टार प्लस सीरियल 'अनुपमा' में नजर आ रही हैं।

 

 

