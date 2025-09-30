Rupali Ganguly News : हर साल सिंगर फाल्गुनी पाठक से एनर्जी चुराती हैं टीवी की अनुपमा, वीडियो शेयर कर लिया खुलासा

नई दिल्ली: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अपने शो 'अनुपमा' को लेकर हमेशा छाई रहती हैं। एक्ट्रेस का सीरियल बीते 5 साल से लगातार फैंस का दिल जीत रहा है।

चाहे टीवी का शूटिंग सेट हो या सोशल मीडिया, रुपाली गांगुली हमेशा डबल एनर्जी के साथ दिखती है, लेकिन एक्ट्रेस एनर्जी कहां से लाती है, इसको लेकर भी खुलासा हो चुका है।

रुपाली गांगुली ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और बताया है कि उनके अंदर एनर्जी सिंगर फाल्गुनी पाठक को देखकर आती है। एक्ट्रेस वीडियो में फाल्गुनी पाठक के साथ स्टेज पर दिख रही हैं और कह रही हैं, "मैं आपसे एनर्जी चुराने के लिए आई हूं।" सिंगर कहती हैं, "मैं भी आपकी बड़ी फैन हूं।" ये सुनकर रुपाली के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है।

वीडियो में एक्ट्रेस के अंदर गजब का जोश देखने को मिल रहा है। रुपाली गांगुली ने कैप्शन में लिखा, "आई लव यू फाल्गुनी पाठक मैम, सचमुच आप धन्य हैं। नवरात्रि के समय हर साल आपसे मिलना होता है। साल भर की एनर्जी मैं आपसे चुराने आती हूं, और इस साल तो एक्स्ट्रा डोज मिल जाएगी। यह साल और भी खास था क्योंकि यह प्रतिष्ठित जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है।"

बता दें कि रुपाली गांगुली रोजाना नवरात्रि के लुक्स सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। एक्ट्रेस के ट्रेडिशनल लुक्स फैंस को खूब पसंद आते हैं। रुपाली ने बीते दिन ब्लू लहंगे और लाल लहंगे में फोटोज शेयर की थीं। एक्ट्रेस का गॉडी लुक फैंस के लिए नवरात्रि इंस्पिरेशनल रहा।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बीते 5 साल से 'अनुपमा' सीरियल में ही काम कर रही हैं। शो में कई लीप आ गए हैं, लेकिन एक्ट्रेस का रोल अभी तक बरकरार है। शो को शुरुआत में खूब पसंद किया गया, जब अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी दिखाई गई; फैंस ने दोनों को मान हैशटैग दिया था, लेकिन अब स्टोरी कई पीढ़ियाँ आगे चली गई है।