Rukmini Vasanth Kantara : रुक्मिणी वसंत ने बताया 'कांतारा: चैप्टर 1' में कैसा है उनका किरदार

मुंबई: अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत की आने वाली फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वह इस फिल्म में राजकुमारी कनकवती के किरदार में दिखाई देंगी।

अभिनेत्री रुक्मिणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने किरदार के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार अपनी जमीन, लोककथाओं और आस्था को सबके सामने पेश करने के जैसा था।

सोमवार को जारी हुए फिल्म के ट्रेलर में वह एक राजकुमारी के किरदार में बहुत ही सुंदर दिख रही थीं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रुक्मिणी ने कहा, "मेरे लिए राजकुमारी कनकवती मेरे जीवन की सबसे खास यात्राओं में से एक है। यह सिर्फ शाही दिखने के बारे में नहीं था, बल्कि हर सीन में अपनी जमीन, अपनी लोककथाओं और अपनी आस्था को लेकर चलने के बारे में था।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि इसलिए ट्रेलर इतना प्रभावशाली लगता है क्योंकि इसके दृश्यों में एक पूरी संस्कृति की भावना झलकती है। कनकवती शाही परिवार से हैं, लेकिन वह मानवीय और संवेदनशील भी हैं। मुझे उनकी शालीनता के साथ-साथ उनके साहस के आगे भी झुकना पड़ा। मैं सिनेमाघरों में लोगों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर में दक्षिण भारतीय संस्कृति और उसकी लोक कथाओं की गाथा दिखाई देगी। इसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि रुक्मिणी का किरदार राजकुमारी कनकवती इस कहानी में एक नया तूफान लेकर आएगा। इसमें वह ऋषभ शेट्टी के किरदार की प्रेमिका के रोल में दिखाई देंगी।

कुछ दिनों पहले ही अभिनेत्री ने इसकी डबिंग पूरी की थी। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यह जानकारी फैंस के साथ साझा की और कहा था कि वह इस फिल्म के लिए काफी उत्साहित हैं।

‘कांतारा: चैप्टर 1’ के साथ ही रुक्मिणी के पास बहुत सी फिल्में हैं जिनके जरिए वह लोगों का मनोरंजन करती दिखाई देंगी। वह अभिनेता यश और गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी और एनटीआर जूनियर के साथ 'एनटीआरनील' नाम की फिल्म का भी हिस्सा हैं।