Indian Television Actress : दिलैक का स्टाइलिश अंदाज, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की पोस्ट

मुंबई: छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री रुबिना दिलैक इन दिनों टीवी रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में पति अभिनव के साथ नजर आ रही हैं। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

पोस्ट की गई तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है।

रुबिना ने इन तस्वीरों में ब्लैक कलर का इंडो-वेस्टर्न ड्रेस पहना है, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को सादगी और आकर्षण का बेहतरीन मिश्रण दिया। उन्होंने बालों को सामने से स्टाइल किया है, जबकि पीछे की ओर चोटी बनाई, जिसने उनके लुक को और भी आकर्षक लुक दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने स्टाइलिश सनग्लास पहनकर अपने लुक को और भी ट्रेंडी बनाया। उनकी इन तस्वीरों में आत्मविश्वास और बिंदास अंदाज साफ झलक रहा है।

इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों के साथ रुबिना ने कैप्शन लिखा, "बस खो बैठे।"

तस्वीरों में वह किसी आउटडोर लोकेशन पर नजर आ रही हैं, जहां उनकी मुस्कान और कॉन्फिडेंस ने फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स ने कमेंट्स की बौछार कर दी। वे पोस्ट पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रुबिना दिलैक ने टीवी सीरियल 'छोटी बहू' और 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' जैसे शोज से घर-घर में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा, वह 'बिग बॉस 14' की विनर रह चुकी हैं, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। इन दिनों वह पति अभिनव शुक्ला के साथ 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।

रुबिना और अभिनव के अलावा, इस शो में हिना खान और रॉकी जायसवाल, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, सुदेश लहरी और ममता लहरी, गीता फोगाट और पवन कुमार के अलावा स्वरा भास्कर और फहाद अहमद शामिल हैं।

इसे सोनाली बेंद्रे और स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी होस्ट कर रहे हैं।